رابط منصة التأشيرات الإلكترونية الاستعلام عن تأشيرة صادرة من وزارة العمل

رابط منصة التأشيرة الإلكترونية ، مما يسمح بالاستعلام عن تأشيرة صادرة عن وزارة العملو وهي من أهم الخدمات التي تقدمها منصة التأشيرات الإلكترونية Visa.mofa.gov.sa.والتي تقدم خدماتها المتميزة للأفراد والشركات والجهات الحكومية أيضًا في المملكة العربية السعودية ، من خلال وزارة الخارجية السعودية ، حيث تم إطلاق منصة التأشيرات الإلكترونية ، كبديل لمنصة إنجاز القديمة ، والتي تمكن المستفيد لاستكمال بعض الخدمات الالكترونية ومنها عمل الاستعلام عن تأشيرة سعودية برقم جواز السفروكذلك استعلام عن تأشيرة برقم الطلب 2022 ، بالإضافة إلى الاستعلام عن تأشيرة صادرة عن وزارة العمل ، وكذلك طباعة تأشيرة إلكترونية ، أو ترخيص تأشيرة أو عمل تأشيرة عمل في المملكة العربية السعودية. من حيث التعرف على شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية ، كل ذلك من خلال منصة التأشيرة الإلكترونية الجديدة mofa.gov.sa.

رابط الاستعلام عن التأشيرة مع رقم جواز السفر

إذا كنت ترغب في إجراء استعلام عن التأشيرة ، سواء كان استفسارًا عن تأشيرة برقم جواز السفر ، أو استعلام عن التأشيرة برقم الطلب ، فيجب عليك القيام بذلك من خلال منصة التأشيرة الإلكترونية ، والتي تم استبدالها بالفعل بمنصة إنجاز القديمة ، وذلك باتباع عدة خطوات :

افتح أولا رابط منصة التأشيرة الإلكترونية مباشرة. ثم انتقل إلى مربع طلب الدخول. ثم أدخل رقم طلب التأشيرة الخاص بك. ثم أضف رقم جواز السفر. ثم أدخل الرمز الظاهر أمامك. بعد ذلك اضغط على أيقونة “استفسار”. ثم ستظهر تفاصيل التأشيرة على الشاشة.

طلب استفسار برقم الإقامة 1443

إذا كنت تريد العمل استعلام عن تأشيرة مع رقم الطلب 2022 ، اتبع بضع خطوات سهلة وبسيطة ، حيث يمكنك إجراء استعلام عن التأشيرة برقم الإقامة ، أو يمكنك إجراء الاستعلام من خلال استعلام برقم الهوية الوطنية سواء للأفراد أو الجهات الحكومية أو الشركات بالطريقة التالية :