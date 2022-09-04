رابط منصة سمها لاقتناء اسماء الشعارات ، تم إصدار منصة سمها السعودية في عام 2017 وذلك حفاظا على الإرث السعودي العريق الذي يتمتع به أهل السعودية، هذا وقد تم اختصاص الإرث على الإبل وذلك لأنها رمز من رموز السعودية، ما أدي إلى قيام المملكة العربية السعودية بعمل مركز ثقافي للحفاظ على رعاية الإبل.

رابط منصة سمها لاقتناء اسماء الشعارات

من اكثر الأندية المختصة برعاية الإبل في السعودية هو نادي الإبل الذي تم استحداثه في المملكة العربية السعودية للحفاظ على الإبل وبقائها أرثا للسعودية، حيث قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في عام 2017 إنتاج هذا النادي واستحداثه عبر العديد من الأنشطة والسباقات والمهرجانات التي تقام للحفاظ على عرف السعودية وهو الجمل، وقام أيضا بإطلاق منصة سمها لاقتناء شعارات وأسماء خاصه بالإبل.

كيفية التسجيل في منصة سمها

التسجيل في منصة سمها عليك عزيزي المشترك الدخول إلى الموقع الإلكتروني واتباع الخطوات التالية:

أولا الدخول إلى الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي.

ثم التسجيل في خانه النفاذ الوطني عن طريق ملأ كافه المعلومات للأشخاص المقيمين في السعودية او غير المقيمين أيضا.

الخطوة التالية بعد ذلك تحديد الشعار الذي يتألف من ثلاثة أسماء المستحقة على كل شعار 500 ريال.

وأخيرا يتم الانتظار للرد على الموافقة، وسيتم الرد في غضون أيام معدوده لا تتجاوز ثلاثة أيام.

منصة سمها لاقتناء الشعارات

استحدثت منصة سمها نظاما إلكترونيا لنظام المزايدة للشعارات حيث اكد المسؤولون في المنصة أن النظام سيتم اعتماده على المزايدة الإلكترونية عن طريق تحديد اسم الشعار، حيث يقوم صاحب الشعار بوضع مبلغ مادي لحجز الضمان المالي في المنصة أضافه إلى ذلك يتم المزايدة بخمس الأف ريال حد ادني، وفي حال الانسحاب من المزايدة في المنصة تكون الرسوم قد بقيت في المنصة حيث لا يمكن استردادها عند انتهاء المزايدة يتم إغلاق أخر شخص يزايد حتى تفتح مرحله جديدة.

توفر منصة سمها أيضا العديد من الخدمات التي تقدم للمواطن السعودي وذلك حفاظًا على الإرث السعودي وإبقاؤه على تواصل وعدم انقطاع، كما توفر العديد من الميزات التي تختص بالإبل.