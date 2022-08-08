رابط منصة طابق بوابة السوق الكويتي ksm.pai.gov.kw ، قد سعى العديد من الأشخاص حول معرفة المنصة الإلكترونية لسوق الكويتي ، والتي تعد من ضمن المنصات الإلكترونية الكويتية التي تساعد على تنظيم الحركة داخل السوق الكويتي عبر تقديم الخدمات الإلكترونية بعيداً عن النظام التقليدي والذي يعتمد بشكل كلي على الأوراق والمستندات، حيث تهدف المنصة إلى توفير الوقت والجهد على المشاركين في عملية الاستيراد والتصدير من وإلى دولة .

منصة أرضية بوابة السوق الكويتي

منصة Taqib عبارة عن منصة إلكترونية تم إنشاؤها بهدف توفير الوقت والجهد للمستوردين والمصنعين في دولة الكويت، الذين يقومون بعمليات الاستيراد والتصدير للمنتجات الخاضعة لبرنامج المطابقة الوطني، سواء لتسجيل منتجاتهم أو الإفراج عن الشحنات الواردة حرصاً من الهيئة العامة للصناعة على توفير أقصى درجات الحماية والأمان للسلع التي يتم إدخالها إلى السوق المحلي والعمل على توفير مقومات الصحة والسلامة للمستهلك من مخاطر التلف. قد ينجم عن وجود منتجات غير مطابقة للشروط والمواصفات واللوائح الفنية المعتمدة من الهيئة.

أهداف منصة بوابة السوق الكويتي

هناك بعض الأهداف الخاصة لإنشاء منصة بوابة السوق الكويتي، ومن أهم هذه الأهداف ما يلي

تقليص الوقت عن طريق تقليص الدورة الوثائقية والقضاء على النظام الورقي التقليدي.

تسريع الإجراءات تحقيق مستوى من السرعة والكفاءة والدقة في عملية الإفراج عن الشحنات المستوردة من خلال توفير تصميم منصة متكاملة من خلال النظام الآلي الجمركي بما يتماشى مع مفهوم النافذة الواحدة.

تعزيز سلامة المستهلك توفير حماية المستهلك والحد من المنتجات غير المطابقة لمواصفات الهيئة.

رابط إلى منصة بوابة سوق الكويت ksm.pai.gov.kw

عملت إدارة المواصفات والمقاييس بالهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت على توفير أنظمة رقمية يمكن من خلالها الاستفادة من العمل والتخليص الجمركي بطريقة سهلة وبسيطة. بوابة السوق الكويتي من خلال الرابط التالي “”.

وفي الختام تعرفنا على رابط منصة طابق بوابة السوق الكويتي ksm.pai.gov.kw ، كما تعرفنا على منصة أرضية بوابة السوق الكويتي، بالإضافة إلى أهداف منصة بوابة السوق الكويتي ، وتسريع الإجراءات تحقيق مستوى من السرعة والكفاءة والدقة للبضائع .

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