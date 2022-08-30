رابط منصة قطر للتعليم عن بعد Qatar Education.edu.gov.qa ، وزارة التربية والتعليم في جمهورية قطر عام 2022 بإطلاق منصة إلكترونية جديدة تهتم بالتعليم وتسمى هذه المنصة بمنصة قطر للتعليم والتي تعرف باسم Qatar Education.edu تعتبر منصة قطر الخاصة بالتعليم من أبرز منصات التعليم التي تم الكشف عنها من قبل وزارة التربية والتعليم العالي في قطر وقد أعلنت وزاره التربية والتعليم رابط مخصص يمكن للطلاب الدخول عبر المنصة الخاصة بالتعليم.

منصة قطر Qatar Education.edu

تعتبر منصة قطر التعليمية هي من أبرز وأحدث المنصات التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم في جمهورية قطر ووضعت التربية والتعليم إمكانية الطلاب الدخول عبر هذه المنصة في التعرف على نظام التعليم والنتائج، ويمكن للطالب الدخول عبر منصة قطر عن بعد من خلال موقع نظام التعليم الخاص بمنصة قطر عبر شبكة الإنترنت.

رابط منصة قطر للتعليم عن بعد Qatar Education.edu

وضعت وزارة التربية والتعليم القطرية رابطا يمكن للطلاب الانضمام إليه وتنزيل ذلك الرابط لكي يتم تنزيل منصة قطر الخاصة بالتربية والتعليم وهذه المنصة يمكن الاستفادة منها في عرض النتائج والقبلات الخاصة بالتعليم في قطر ويمكن تنزيل منصة قطر التعليمية من هنا.

خطوات التسجيل في منصة قطر التعليمية

يمكن تسجيل الدخول إلى منصة قطار التعليمية عن بعد بشكل سهل من دون تكلف وذلك باتباع الخطوات التالية:

يمكنك الدخول على منصة قطر التعليمية من هنا.

ثم عليك الضغط على تسجيل الدخول.

يجب عليك تسجيل الدخول بالحساب الرسمي الخاص بك.

بعدها إتمام عملية تسجيل الدخول بالحساب يرجى إدخال اسم المستخدم.

ثم كتابه كلمة المرور الخاصة بحسابك.

بعد ذلك يمكنك الدخول عبر منصة قطر التعليمية بشكل ناجح.

ما هي مميزات منصة قطر للتعليم عن بعد

عرضت وزارة التربية والتعليم منصة قطر التعليمية التي يمكن للكافة الطلاب بالاستفادة منها ووضع طرابطه إلكتروني لكي يتم تنزيل المنصة على الهواتف وجاءت منصة قطر التعليمية عن بعد في ظل اهتمام قطر في تطوير قضاء التعليم الإلكتروني ومن أبرز مميزات منصة قطر التعليمية:

سهلت منصة قطر التعليمية العديد من المميزات للطلبة والطالبات.

بينت وزاره التربية والتعليم إمكانية الدخول عبر المنصة بشكل الإلكتروني عبر الاتصال بشبكة الإنترنت دون الذهاب إلى الجهة التعليمية.

يستطيع الطالب من خلال منصة قطر التعليمية الدخول إليها ومتابعة الدروس والواجبات والعديد من المزايا التعليمية.

تعتبر منصة قطر التعليمية انطلاقا جرير في عالم التقنية والتكنولوجيا حيث إنها سهلت على الطلاب إمكانية حل الواجبات وتسليم الدروس والعديد من المعاملات التعليمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم من قبل المنصة.