رابط التسجيل في منصة الاختبارات المركزية 1444 عبر منصة مدرستي ، قد سعي الكثير من قبل الطلاب واولياء الأمور من الواطنين والمقيمين حول التعرف على رابط منصة مدرستي الاختبارات المركزية 1444، إختبار تعزيز المهارات ، وهو من أهم الامور التي تسائل عنها الكثير داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك من الامور المهمة في وزارة التعليم السعودية ، تابعوا معنا للتعرف على ذلك .

اختبار تعزيز المهارات

اختبار تفرضه وزارة التربية والتعليم على طلاب المملكة العربية السعودية من الصف الثاني إلى الصف الأول الثانوي للكشف عن مدى التحصيل الأكاديمي للطلاب في السنوات السابقة وكشف نقاط ضعف الطالب. من أجل وضع خطة مع الكوادر التربوية في المملكة لتحسين مستوى التحصيل الدراسي لكل طالب، وبالتالي استهدفت اختبارات تعزيز المهارات أهم المواد وهي اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم.

كيفية التسجيل في منصة الاختبار المركزية 1444

التسجيل في منصة الاختبار المركزية للطلاب لإجراء اختبارات تحسين المهارات بسهولة باتباع الخطوات البسيطة التالية

الذهاب إلى بوابة العودة إلى المدرسة مباشرة.

انقر فوق “تسجيل” وهو أحد الخيارات الموجودة في الشريط العلوي.

إدخال رقم الهوية الوطنية للمواطنين ورقم الإقامة للمقيمين.

أدخل رقم الهاتف.

قم بالتحقق المطلوب.

انقر فوق “تحقق”.

تلقي رمز تأكيد سيصل في رسالة نصية على رقم الهاتف الذي تم إدخاله مسبقًا.

أدخل رمز التأكيد واضغط على “تحقق”.

احفظ اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى الحساب في المستقبل.

قم بتسجيل الدخول إلى منصة الاختبار المركزية

بعد التسجيل في منصة الاختبار المركزية، من الممكن الدخول إلى المنصة بطريقتين، الأولى باستخدام منصة مدرستي والثانية دون استخدام منصة مدرستي، وفيما يلي تفاصيل حول كيفية تسجيل الدخول إلى منصة الاختبار المركزية من خلال مدرستي وبدون مدرستي أيضًا

قم بتسجيل الدخول إلى منصة الاختبارات عبر منصة مدرستي

قم بتسجيل الدخول إلى منصة الاختبارات عبر منصة مدرستي باتباع الخطوات التالية

الدخول إلى منصة مدرستي مباشرة.

انقر فوق “تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft للطلاب والمعلمين”.

أدخل اسم المستخدم الخاص بالطالب.

أدخل كلمة المرور.

انقر فوق “تسجيل الدخول”.

النقر فوق “الاختبارات” وهو خيار متاح في القائمة الرئيسية.

انقر فوق “الاختبارات المركزية”.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بالطالب.

انقر فوق خيار “إجراء اختبار”، وهو أخضر في أسفل يسار الشاشة في لوحة القيادة.

انقر فوق خيار “موافق على جميع الشروط والأحكام”.

انقر فوق “بدء الاختبار”.

ابدأ في حل أسئلة الاختبار.

تسجيل الدخول إلى منصة الامتحانات المركزية بدون مدرستي

من الممكن أيضًا تسجيل الدخول إلى النظام الأساسي للاختبار المركزي بدون مدرستي باتباع الخطوات التالية

دخول منصة الاختبار مباشرة.

انقر فوق “تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft”.

أضف اسم المستخدم للحساب الخاص على منصة My School.

انقر فوق “التالي”.

أضف كلمة المرور.

انقر فوق “تسجيل الدخول”.

حل اختبار تعزيز المهارات على منصة مدرستي

الطريقة التي يمكن بها للطالب حل اختبار تعزيز المهارات من خلال منصة مدرستي هي الطريقة البسيطة التالية

قم بتسجيل الدخول إلى بوابة الاختبارات مباشرة.

سجّل الدخول إلى الاختبارات النشطة.

انقر فوق “إجراء الاختبار في الوقت المحدد”.

اقرأ التعليمات جيدًا.

انقر فوق خيار “بدء الاختبار”.

أجب عن السؤال، ثم اضغط على “حفظ” ثم “التالي”.

عند الانتهاء من حل الأسئلة، يجب النقر فوق “إنهاء الاختبار” حتى يتم حفظ الإجابات.

تعليمات الاختبار لمنصة الاختبار المركزية الجديدة

هناك مجموعة من الإرشادات التي يجب على الطالب الانتباه لها عن كثب عند البدء في حل اختبار تعزيز المهارات من خلال منصة مدرستي، وهذه الإرشادات أو التعليمات هي

يجب على الطالب التأكد من حل جميع الأسئلة في الاختبار قبل النقر على أيقونة “إنهاء الاختبار”.

مع العلم أنه يستطيع العودة لسؤال سابق وتغيير حله إذا شك في إجابته السابقة، ويتم ذلك بالضغط على رقم السؤال وتعديل الحل السابق.

أن ينتبه الطالب إلى الوقت الذي تحدده وزارة التربية والتعليم السعودية للانتهاء من حل جميع الأسئلة.

لكي يلاحظ الطالب أنه بعد مرور نصف الوقت، يمكنه النقر فوق رمز “إنهاء الاختبار”.

رابط منصة امتحانات مدرستي المركزية 1444

رابط منصة الاختبارات المركزية في مدرستي 1444 هو الرابط الذي يزود الطلاب بالقدرة على الدخول إلى منصة الاختبارات المركزية في منصة مدرستي من أجل حل اختبارات تحسين المهارات، ويمكنهم الدخول إلى هذه المنصة ببساطة من خلال الرابط.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف رابط منصة مدرستي الاختبارات المركزية 1444، إختبار تعزيز المهارات ، و تعليمات الاختبار لمنصة الاختبار المركزية الجديدة ، و حل اختبار تعزيز المهارات على منصة مدرستي .