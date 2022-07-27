رابط منصة مدرستي توكلنا تويتر 1444 ، قد تسائل الكثير من قبل الطلاب والمعلمين حول التعرف علىرابط منصة مدرستي توكلنا تويتر 1444 ، وهو من أهم الامور التي تسائل الطلاب حولها داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك من الامور المهمة في وزارة التعليم السعودية ، يمكن من خلالها للطلاب الحصول على الخدمات الإلكترونية ومشاهدة دروس و الاختبارات المركزية في منصة مدرستي توكلنا للطلاب .

منصة مدرستي مدرستي

تم إنشاء منصة مدرستي في المملكة العربية السعودية من أجل تطبيق نظام التعلم عن بعد. حيث يتابع الطلاب من خلال المنصة دروسهم المختلفة ويقومون بالمهام الموكلة لهم، والمنصة هي البديل الوحيد الذي يتم استخدامه بدلاً من النظام التقليدي الذي لم يعد كافياً بعد فيروس كورونا، والمنصة تقلل بشكل كبير من انتشار الفيروس لأنه يمنع الطلاب من الازدحام في الفصل، حيث لا يحتاجون للذهاب إلى المدرسة معهم.

مدرستي هي منصة الثقة Twitter

ترتبط منصة مدرستي ارتباطًا وثيقًا بتطبيق توكلنا ؛ حيث يتم استخدام تطبيق توكلنا للحصول على بيانات الدخول لمنصة مدرستي في حالة عدم تذكرها، وتطبيق توكلنا الذي تم إطلاقه أيضًا بعد انتشار فيروس كورونا من أجل الحصول على تصاريح صحية للتنقل ضمن أصبحت المملكة مهمة للغاية بعد إضافة العديد من الخدمات الحكومية إليها، بما في ذلك خدمة بيانات My School Platform، والتي يمكنك من خلالها تسجيل الدخول إلى My School Platform.

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي

فيما يلي خطوات استخدام تطبيق توكلنا لتسجيل الدخول إلى منصة مدرستي

قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق توكلنا ويمكن تحميله ““.

انقر فوق “الخدمات”.

اختر “الخدمات التعليمية”.

انقر فوق “My School Data Service”.

شاهد اسم المستخدم واحفظه.

حدد اسم الطالب المسجل.

انقر فوق “إرسال”.

تلقي رسالة نصية عبر رقم الهاتف المحمول المسجل لدينا.

انتقل إلى منصة “مدرستي”.

انقر فوق “تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft Student”.

أدخل اسم المستخدم الذي رأيناه في تطبيق توكلنا.

انقر فوق “التالي”.

اكتب كلمة المرور.

انقر فوق “تسجيل الدخول”.

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي لأطفال رياض الأطفال

قم بتسجيل الدخول إلى منصة مدرستي لحسابات الأطفال الصغار في مراحل التعليم المبكر باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى موقع “My School Platform”.

انقر فوق “تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft لأطفالي في رياض الأطفال”.

اكتب اسم المستخدم.

انقر فوق “التالي”.

اكتب كلمة المرور.

انقر فوق “تسجيل الدخول”.

قم بتنزيل تطبيق منصة مدرستي

تحرص منصة مدرستي على التواجد مع الطلاب على أجهزة مختلفة ؛ لذلك، أنشأت التطبيق الخاص بها من أجل حمله على الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية، والتي تكون دائمًا في حوزة الطلاب ؛ وبالتالي فإن هذا التطبيق يمثل إضافة رائعة للمنصة الإلكترونية على شبكة الإنترنت، حيث يساهم في تخفيف الضغط بشكل كبير، ويمكن تحميل تطبيق منصة مدرستي عبر الروابط التالية

قم بتنزيل تطبيق “My School” على هواتف Android.

قم بتنزيل تطبيق “My School” على iPhone.

حساب مدرستي على Twitter

توفر المنصة التعليمية حسابًا لها على موقع التواصل الاجتماعي Twitter، ويمكنك الانتقال إليه “” لمتابعة أخبار وتحديثات المنصة التي يتم الإعلان عنها من خلال هذا الحساب. موقع Twitter “”.

حساب توكلنا على تويتر

تم إطلاق تطبيق ثقتنا من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي كجزء من الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمواجهة تحديات فيروس كورونا ؛ من خلال التطبيق يمكن الحصول على العديد من الخدمات الحكومية، وكذلك الحصول على تصاريح طبية لدخول العديد من الأماكن العامة في المملكة، كما يمكن التواصل مع خدمة عملاء تطبيق توكلنا من خلال الحساب الرسمي للتطبيق على موقع التواصل الاجتماعي Twitter “”.

منصة مدرستي تربط school.madrasati.sa

بعد بدء الدراسة في نظام التعلم عن بعد عبر منصة مدرستي، يجب على الطلاب متابعة دروسهم وواجباتهم في المواعيد المحددة لكل فصل من خلال منصة مدرستي، والتي يمكنهم الذهاب إليها مباشرة ثم تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف رابط منصة مدرستي توكلنا تويتر 1444 ، و حساب توكلنا على تويتر ، و حساب مدرستي على Twitter ، و كيفية تنزيل تطبيق منصة مدرستي ، و تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي لأطفال رياض الأطفال .