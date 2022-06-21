رابط منصة مدرستي جدولي 1443 لمعرفة جدول الحصص اليومية للطالب والمعلم

رابط منصة جدولي 1443 ، استطاعت منصة مدرستي أن تجذب انتباه الجميع من جميع أنحاء العالم ، وذلك لتميزها في قدرتها على مواصلة العملية التعليمية ، بعد تفشي جائحة كورونا ، وبالتالي اختارتها منظمة اليونسكو من بين أفضل 4 نماذج عالمية على مستوى تقنين التعلم الإلكتروني ، بعد كوريا الجنوبية والصين وفنلندا ، تمت الموافقة أيضًا على إطار التقييم الذي أعده المركز الوطني للتعلم الإلكتروني.

لذلك ، تتصدر منصة مدرستي جميع محركات البحث من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور والمعلمين بالطبع ، حيث يحرصون دائمًا على السؤال عن معرفة جميع طرق استخدام المنصة ، ومن بين الأشياء التي يبحثون عنها هو الرابط إلى منصة مدرستي My Table 1443 ، وهذا ما سنتعلم عنه في سياق الأسطر القليلة القادمة.

رابط المنصة الجدول الزمني الخاص بي 1443

من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة مدرستي هي خدمة الحصول على الجدول التعليمي ، حيث يمكن للطالب من خلال هذه الخدمة معرفة موعد الحصص اليومية والدروس التي سيتلقاها خلال اليوم الدراسي.

حيث يمكن للطالب التعرف على الكتب المراد تحضيرها وتنزيل الجداول والاطلاع على الجدول الدراسي من خلاله منصة مدرستي ثم اتبع هذه الخطوات: –

ثم انقر فوق تسجيل الدخول ، وفي هذه الخطوة ، سيتعين عليك اختيار إما تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft لأطفالي في رياض الأطفال ، أو تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft للموظفين التربويين والطلاب.

أضف بريدك الإلكتروني لحساب Microsoft ، ثم انقر فوق التالي.

ثم اكتب كلمة المرور في الحقول الفارغة واضغط على تسجيل الدخول.

بعد ذلك ، ستظهر الصفحة الرئيسية ، والتي ستتضمن في القائمة الجانبية خدمة (My Table) محددة.

على الفور ، سيتم عرض جداول الدراسة ، ومن خلال هذه الخطوة ، سيتم التعرف على الفصول التي سيتم استلامها خلال اليوم.

وفي حالة رغبتك في معرفة جدول الحصص للأسبوع القادم ، فسيتم اتباع نفس الخطوات السابقة.

ثم اختر السهم الذي يشير إلى الجانب الأيسر بالنقر فوقه ، ثم ستضغط على جدول الدروس للأسبوع القادم.

منصة مدرستي تربط جدولي اليومي للمعلم

كما سمحت المنصة للطالب بمعرفة جدول الحصص اليومية. كما أتاح معرفة الفصول الدراسية من أجل الاستعداد قبل إطلاقها ، والذي سيتم من خلال زيارة الموقع الرسمي لمنصة مدرستي ثم اتباع الخطوات التالية: –

أضف اسم المستخدم.

ثم انقر فوق التالي.

أضف كلمة المرور.

ثم قمت بتسجيل الدخول.

ثم اذهب إلى القائمة اليمنى لاختيار الجدول الزمني للدراسة.

ثم يتم مراجعة الجداول ، ثم الحصص اليومية.

خطوات لتضمين المهام على منصة مدرستي

لا يقتصر الأمر على معرفة الجداول اليومية والفصول الدراسية من خلال منصة مدرستي فحسب ، بل أتاح أيضًا إمكانية رفع المهمة أو تعديلها بخطوات بسيطة ، بدءًا من زيارة موقع منصة مدرستي ثم اتباع الخطوات التالية: –