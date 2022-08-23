رابط منصه صبار للعمل عن بعد sabbar.com ، منصه صبار تعتبر صفحة إلكترونية مخصصة للانتقال إلى عالم التوظيف عن بعد من خلال نظام التوظيف الذاتي ، حيث تعد منصة Sabbar إحدى المنصات المعتمدة لتقديم خدمات التوظيف لفئات معينة داخل المملكة العربية السعودية ، وتحسين الدخل ومساعدتهم في التغلب على صعوبات الحياة ، تابعوا معنا للتعرف على ذلك .

منصة Cactus للعمل عن بعد

هي المنصة المعنية بخدمات التوظيف وكل ما يتعلق بالحلول الوظيفية في قطاع المطاعم والمقاهي وكذلك البيع بالتجزئة. انطلقت في عام 2022 م، ومنذ ذلك الحين شهدت توسعاً كبيراً ليس فقط في المملكة بل انتقلت أيضاً إلى جمهورية مصر العربية أيضاً، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، وتعمل بشكل تجريبي في مدينة جدة، بها أكثر من 30 موظفًا و 60 عميلًا وأكثر من 7000 موظف بالساعة. تتمثل فكرة التوظيف من خلال منصة Sabbar في تمكين الشركات من تعيين موظفين يتم قبولهم لتلبية احتياجاتهم بموجب عقود بالساعة للعمل في أوقات الذروة والمواسم.

أهداف منصة Sabar هي

تبادل الآراء المختلفة من خلال التطوير والتعليم المستمر.

تغيير حياة الآخرين من خلال خلق طرق جديدة ومحسنة.

طوّر مهاراتك واستكشف كل ما هو جديد عنك.

الشعور بالحميمية أثناء العمل.

تحسين مؤشر الإنجاز في العمل من خلال تخصيص وقت للراحة النفسية والجسدية.

سجل في منصة Cactus للعمل عن بعد

توفر منصة Sabbar إمكانية التسجيل من خلال التطبيق واختيار فرصة العمل المناسبة، حيث يشاركك التطبيق المقاهي والمطاعم بالقرب من موقع المستخدم، بشرط أن يقوم التطبيق بتحويل التعويض المالي بشكل أسبوعي حسب عدد العاملين. ساعات، حيث يساعدك التطبيق على تطوير المهارات المناسبة للحصول على الوظيفة المناسبة في المستقبل. يمكنك الوصول إلى صفحة الوظائف والاطلاع على جميع الوظائف المتاحة على المنصة “”.

كيفية التسجيل في منصة Cactus للعمل عن بعد

بصفتك باحثًا عن عمل، يمكنك التسجيل في منصة Sabbar واستكمال جميع إجراءات التسجيل للاستفادة من الوظائف المتاحة بعد قبول الطلب. يتم التسجيل باتباع الخطوات التالية

قم بتسجيل الدخول إلى منصة “Cactus”.

انقر فوق “بحث عن عمل” في الجزء العلوي الأيسر من الصفحة الرئيسية.

انقر فوق تطبيق الآن.

سيتم نقلك إلى صفحة التسجيل.

يجب إدخال البيانات الشخصية، بما في ذلك الاسم باللغتين العربية والانجليزية. البريد الإلكتروني. رقم الهاتف المحمول. تاريخ الولادة. رقم الهوية.

انقر فوق {التالي.

أدخل المعلومات المطلوبة من قبل النظام.

ضع الخبرات.

سيتم تحديد موعد المقابلة الشخصية عند إجتيازها.

يجب تقديم المستندات المطلوبة للوظيفة.

ستنتقل إلى خطوة التقييم.

في حالة القبول سيتم استلام الوظيفة.

ما نوع الوظائف المتوفرة في الصبار

من بين الوظائف التي يوفرها التطبيق ما يلي

كاشير.

محاسب.

مندوب مبيعات.

مضيف.

خدمة الاستقبال.

المسوق (المروج).

النادل.

منسق الأحداث.

آلية التعاقد وطبيعة العلاقة على منصة الصبار

تندرج جميع فرص العمل ضمن النظام المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يتم التعاقد مباشرة بين الشريك والموظف، وعقد العمل ليس بنظام الدوام الكامل أو الجزئي، ويمكنك أن تكون الشركاء من خلال منصة Sabbar بإدخال المعلومات التي يطلبها النظام “من هنا” للتواصل مع المنصة وعقد شراكة بين الطرفين (المنصة وصاحب العمل). مع العلم أن الموظف يتقاضى راتبه من خلال منصة Sabbar، حسب ما حققه خلال فترة العمل، أي أسبوعيًا أو شهريًا، وأن الموظف لا يقع تحت مسؤولية الشركة، فإن الشركة لا يجب عليك تقديم تأمين طبي أو أي إجازات مدفوعة الأجر، أو تسجيلها في التأمينات أو أي امتيازات أخرى ؛ حيث أن العقد يتبع نظام التوظيف الذاتي.

آلية اختيار الموظفين في منصة Sabar

يتم اختيار الموظفين من الفئة العمرية (18-40) سنة، وعادة ما يكونون أفراداً حديثي التخرج أو طلاب جامعات مختلفة أو موظفين في القطاع الخاص يرغبون في تحسين دخلهم. تشمل معايير اختيار الموظفين في منصة Sabar ما يلي

التوظيف تأتي إجراءات التوظيف من خلال جذب الأشخاص المؤهلين وإجراء مقابلات العمل. وبناءً عليه يتم تقييم الموظف وفق عدد من الضوابط ومنها مهارات التواصل. مستوى اللغة الإنجليزية. خدمة العملاء. مهارات البيع.

المؤهلات يتم تأهيل الأفراد المقبولين في مختلف القطاعات من خلال ورش العمل، وبناءً عليه يتم تحديد تفاصيل ومتطلبات الوظيفة من خلال شركاء صبار.

المطابقة يستخدم تطبيق Sabar محرك المطابقة لمطابقة الخبرات والمهارات الحالية لتحديد أولويات الأفراد ذوي الخبرة لاستمرارية الأعمال.

برامج تدريبية في منصة الصبار

تقدم منصة Sabar عددًا من البرامج التدريبية من خلال مشاريع حقيقية، حيث تتناسب خطة التدريب مع الأهداف الشخصية لمقدم الطلب واحتياجات العمل لتحقيق المطلوب، لتسهيل الانخراط في الوظيفة المتعلقة باهتماماتك لتكون جزءًا من مجتمع يستفيد و فوائد. يمكن العثور على جميع المعلومات حول البرنامج التدريبي من خلال إدخال الرابط المخصص “”.

كيفية التقديم على البرامج التدريبية في Sabar

يمكن لجميع الأفراد التسجيل في منصة Sabar باتباع الخطوات التالية

أدخل الرابط المخصص لخدمات التدريب في كاكتوس “”.

انقر فوق التقديم للتدريب.

اتبع التعليمات لملء الطلب.

سيتم تلقي مكالمة هاتفية لإعلامك بتاريخ اختبار التحدي.

سيتم تحديد موعد المقابلة.

أخيرًا، سوف ننتقل إلى مرحلة القبول، ونحدد دليل التدريب.

منصة كاكتوس تطلب موظفين بالساعة

تتيح منصة Sabbar الفرصة لتكون شريكًا من خلال خدمة طلب الموظف بالساعة، من خلال إدخال معلومات طلب الشراكة على النحو التالي

انتقل مباشرة إلى صفحة التقديم.

أدخل البيانات التي يطلبها النظام وهي الاسم الأول والاسم الأخير. البريد الإلكتروني. رقم الهاتف المحمول. مسمى وظيفي. الإجابة “كيف سمعت عن الصبار”

انقر فوق ‘إرسال.

سيتم الاتصال بخدمة العملاء لمنصة Sabar.

طرق التواصل مع منصة Sabar

يمكنك التواصل مع منصة Sabbar من خلال قنوات الاتصال التالية

موقع الكتروني “”.

مواقع التواصل الاجتماعي ومنها

رابط لمنصة الصبار للعمل عن بعد sabbar.com

توفر منصة صبار رابطًا إلكترونيًا تتوفر من خلاله جميع برامج التوظيف والشراكة بين المؤسسات المختلفة، وكذلك فرصة للزائر للتقدم للبرامج والخدمات المختلفة، وعرض جميع المعلومات حول المنصة، من خلال الرابط المخصص إلى المنصة “”.

رابط منصه صبار للعمل عن بعد sabbar.com ، تقدم العديد من الخدمات التي تتعلق بالحلول الخاصة بالمجالات الوظيفية في قطاع المطاعم والمقاهي وكذلك البيع بالتجزئة ، كما تعرفنا على أهداف منصة Sabar و كيفية التسجيل في منصة Cactus للعمل عن بعد .