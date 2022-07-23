رابط موقع التسجيلات الجامعية 2022-2023 www.orientation.esi.dz، زادت علميات البحث الفترة الأخيرة بشكل كبير حول التسجيلات الأولية للناجحين في البكالوريا وذلك بعد الإعلان من قبل وزارة عن نتائج الباك في الجزائر، كما وتم الإعلان عن فتح التسجيل في الجامعات من الواحد والعشرين من شهر يوليو عبر موقعهم الرسمي، و سنتعرف على رابط موقع التسجيلات الجامعية 2022.

موقع التسجيلات الجامعية 2022

في الواحد والعشرين من شهر يوليو تم فتح موقع التسجيلات الجامعية ، كما اصبح بإمكان كافة الطلاب الناجحين ملء بطاقة الرغبات الجامعية، وذلك بشكل الالكتروني، عبر الموقع الخاص بالتسجيلات الاولية للناجحين وذلك بعد تفعيل الموقع

بطاقات الرغبات الجامعية

الان اصبح بامكان كافة الطلبة من الدخةل الى رابط موقع الجامعات والتسجيل ثم القيام بسحب الشعب المسموحة وسيظهر للطالب كافة التخصصات الممنوحة حسب معدله الأكاديمي وذلك وفق الخطوات التالية:

ادخل لى موقع التسجيل الجامعي في الجزائر

ادخل رقم التسجيل وكلمة السر

ستجد كافة معلوماتك الشخصية والتخصصات المتاحة لك

اختر التخصص المرغوب في التقديم له وذلك بالترتيب حسب الأولوية ومن ثم ارسالها

رابط موقع التسجيلات الجامعية 2022

يمكن التسجيل الطلبة الناجحين في البكالوريا التسجيل في التخصص الذي يريده وذلك من خلال الموقع الخاص بوزارة التعليم، وذلك من خلال الرابط التالي، حيث منحت الوزارة التسجيل الالكتروني وذلك لتسهيل على كافة الطلبة الوقت والجهد ويمكن التسجيل من خلال الرابط التالي

أعلنت وزارة التعليم الجزائرية بعد الاعلان عن نتائج البكالوريا، عن فتح باب التسجيل موقع التسجيلات الجامعية 2022 بشكل الالكتروني، كما يسهل على الطلبة عملية التسجيل، عبر الرابط الخاص بالوزارة، واختيار التخصصات المتاحة