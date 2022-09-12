رابط موقع الرخصة المهنية للمعلمين تسجيل 1444 tpl.etec.gov.sa ، يعتبر ضمن التطوارات وقياس المستويات الخاصة بالمعلمين ، عملت وزارة التربية والتعليم داخل المملكة العربية السعودية على اتاحة موقع يستطيع المعلمين من قبله الدخول الى الصفحة المخصصة لحجز مكان في امتحان الترخيص المهني للمعلمين، والتي يتم من خلالها اختيار المعلمين للوظائف التعليمية في جميع المدارس السعودية، تابعوا معنا .

موقع الترخيص المهني للمعلمين

موقع الترخيص المهني للمعلمين هو صفحة إلكترونية مخصصة لإجراء اختبار الترخيص المهني للمعلمين والمعلمات الراغبين في الالتحاق بوظائف تعليمية مختلفة في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية. حيث يقيس هذا الاختبار خبرة المعلم ومهاراته التدريسية والتعليمية وتحصيله الأكاديمي والمعرفي، بهدف ضمان كفاءة المعلم المتقدم في الوظائف التربوية المختلفة التي تشمل (38) تخصصًا، مع مراعاة أن المهني ينقسم اختبار الرخصة إلى قسمين هما “اختبار التعليم العام” واختبار التخصص.

الفئة المستهدفة في امتحانات الترخيص المهني للوظائف التعليمية

يتضمن اختبار الترخيص المهني للمعلمين الفئات التالية

الأفراد بمهن التدريس الحالية.

المعلمين الذين يرغبون في ممارسة مهنة التدريس في القطاعين العام والخاص.

الأفراد الذين يرغبون في مزاولة مهنة التدريس في المملكة العربية السعودية

تاريخ التسجيل لامتحان الترخيص المهني لوظائف التدريس

أعلنت الجهات الرقابية عن تاريخ التسجيل على الموقع الإلكتروني لاختبارات الترخيص المهني لشاغلي التعليم للعام 1444 هـ، كما هو مبين في الجدول التالي

_ التاريخ في التقويم الميلادي التاريخ في التقويم الهجري التسجيل للمعلمين الذكور 29 أغسطس 2022 م صفر 02 1444 هـ التسجيل للمعلمات 5 سبتمبر 2022 م 9 صفر 1444 هـ

موعد امتحان الرخصة المهنية لوظائف التدريس

أما مواعيد إجراء امتحانات الترخيص المهني للمعلمين في المملكة العربية السعودية لعام 1444 هـ – 2022/2023 م

نوع الاختبار التاريخ الإسلامي التاريخ الميلادي اختبار تعليمي عام من 17 ربيع الثاني 1444 هـ حتى 20 ربيع الثاني 1444 هـ من 11 نوفمبر 2022 م حتى 14 نوفمبر 2022 م اختبار متخصص من 28 جمادى الثانية 1444 هـ من 3 رجب 1444 هـ من 21 يناير 2023 م حتى 25 يناير 2023 م

كيفية التسجيل في موقع الترخيص المهني للمعلمين 1444

يتم التسجيل على الموقع الإلكتروني للرخصة المهنية للمعلمين للعام 1444 هـ باتباع الخطوات المرفقة أدناه

الوصول إلى موقع الرخصة المهنية للمعلمين.

انقر فوق الجدول.

اختر رمز “التسجيل الآن”.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المعلم المتقدم الخاص بك، أو قم بإنشاء حساب جديد.

تحقق من بيانات المستخدم.

انقر فوق تحرير.

اقرأ التعليمات، ثم وافق عليها.

انقر فوق متابعة.

قم بتعيين البيانات الإضافية المطلوبة.

اختر المقبل.

تم حجز الموعد ومكان الاختبار.

ة واعتماد بيانات الاختبار.

انقر فوق {التالي.

تحديد طريقة دفع رسوم الاختبار.

اتبع التعليمات لإتمام عملية الدفع.

48 ساعة قبل موعد الاختبار ؛ سيتم إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول لمقدم الطلب توضح رقم المقعد.

شروط الحصول على الترخيص المهني للمعلمين 1444

يشترط في المعلم الشروط المرفقة أدناه، للحصول على رخصة المعلم المهني لعام 1444 هـ

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

استكمال سنوات الخبرة لكل رتبة وظيفية.

اجتياز الاختبار العام والتخصصي بنجاح.

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس على الأقل في أحد المجالات.

يجب أن يتم التسجيل الإلكتروني من خلال موقع الترخيص المهني للمعلمين.

دفع رسوم الاختبار.

إثبات دخول امتحان الترخيص المهني

يجب تقديم الأدلة التالية لدخول اختبار الترخيص المهني للمعلمين في المملكة العربية السعودية

صورة من خلاصة القيد.

نسخة من بطاقة الهوية للمقيم.

جواز السفر الأصلي.

رخصة القيادة الأصلية.

أصل الهوية الوطنية أو الإقامة.

بطاقة جامعية ويجب أن تحتوي على صورة جامعية. ورقم السجل المدني ويجب ألا يكون قد انتهى لمدة 3 سنوات.

كشف الموقع الإلكتروني لقياس نتائج الرخصة المهنية أن المعلم الخاضع لاختبار الرخصة المهنية يجب أن يكون مؤهلاً، حيث يختلف الحد الأدنى والأقصى للدرجات حسب مستوى الرخصة المهنية. يوضح الجدول التالي نتائج اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية للعام 1444 هـ

مستوى الرخصة المهنية المؤهل سنوات من الخبرة كحد أدنى سنوات من الخبرة كحد أقصى الحد الأدنى من الدرجات المطلوبة لكلا الاختبارين الحد الأعلى للدرجة المطلوبة في الاختبارين معلم شهادة دبلوم _ _ 50٪ 69٪ ممارس المهنة بكالوريوس _ 6 سنوات 50٪ 69٪ ممارس المهنة بكالوريوس 6 سنوات 11 سنة 50٪ 69٪ ممارس المهنة بكالوريوس 11 سنة _ 50٪ 69٪ ممارس المهنة يتقن _ 5 سنوات 50٪ 69٪ ممارس المهنة يتقن 5 سنوات 9 سنوات 50٪ 69٪ ممارس المهنة يتقن 9 سنوات _ 50٪ 69٪ ممارس المهنة دكتوراه _ 4 سنوات 50٪ 69٪ ممارس المهنة دكتوراه 4 سنوات 7 سنوات 50٪ 69٪ ممارس المهنة دكتوراه 7 سنوات _ 50٪ 69٪ معلم شهادة دبلوم _ _ 70٪ 79٪ ممارس المهنة بكالوريوس _ 6 سنوات 70٪ 79٪ المتقدمة بكالوريوس 6 سنوات 11 سنة 70٪ 79٪ المتقدمة بكالوريوس 11 سنة _ 70٪ 79٪ ممارس المهنة يتقن _ 5 سنوات 70٪ 79٪ المتقدمة يتقن 5 سنوات 9 سنوات 70٪ 79٪ المتقدمة يتقن 9 سنوات _ 70٪ 79٪ ممارس المهنة دكتوراه _ 4 سنوات 70٪ 79٪ المتقدمة دكتوراه 4 سنوات 7 سنوات 70٪ 79٪ المتقدمة دكتوراه 7 سنوات _ 70٪ 79٪ معلم شهادة دبلوم _ _ 80٪ 100٪ ممارس المهنة بكالوريوس _ 6 سنوات 80٪ 100٪ المتقدمة بكالوريوس 6 سنوات 11 سنة 80٪ 100٪ خبير بكالوريوس 11 سنة _ 80٪ 100٪ ممارس المهنة يتقن _ 5 سنوات 80٪ 100٪ المتقدمة يتقن 5 سنوات 9 سنوات 80٪ 100٪ خبير يتقن 9 سنوات _ 80٪ 100٪ ممارس المهنة دكتوراه _ 4 سنوات 80٪ 100٪ المتقدمة دكتوراه 4 سنوات 7 سنوات 80٪ 100٪ خبير دكتوراه 7 سنوات _ 80٪ 100٪

رسوم امتحان الرخصة المهنية لوظائف التدريس 1444

يوضح الجدول التالي الرسوم المخصصة لاختبار الترخيص المهني للمعلمين في المملكة العربية السعودية لعام 1444 هـ

الاختبار مصاريف التكلفة الإجمالية للاختبار 300 ريال سعودي رسوم امتحان الترخيص المهني للتعليم العام 100 ريال سعودي رسوم امتحان الرخصة المهنية “تخصص” 100 ريال سعودي رسوم اصدار الرخصة المهنية بعد اجتياز الامتحان 100 ريال سعودي رسوم إعادة الامتحان 200 ريال سعودي إعادة فحص التخصص 100 ريال سعودي إعادة الامتحان العام 100 ريال سعودي ترقية الرخصة المهنية لوظائف التدريس 100 ريال سعودي

طرق التواصل مع هيئة التقويم والتعليم

يمكنك التواصل مع هيئة التقويم والتعليم في المملكة العربية السعودية لطرح الأسئلة والاستفسارات من خلال طرق الاتصال الموضحة أدناه

الهاتف الموحد 920033555. من الأحد إلى الخميس من الساعة 800 صباحًا حتى الساعة 600 مساءً.

موقع الكتروني “”.

رابط موقع الرخصة المهنية لتسجيل المعلمين 1444 tpl.etec.gov.sa

يمكن لكل مدرس الانتقال مباشرة إلى موقع الويب الخاص بالرخصة المهنية للمعلمين “” والتسجيل للاختبار إلكترونيًا، ودفع الرسوم المقررة، وانتظار موعد الاختبار، وة المركز المختار في عملية التسجيل، والخضوع للاختبار العام والتخصص .

رابط موقع الرخصة المهنية للمعلمين تسجيل 1444 tpl.etec.gov.sa ، ياتي إختبار الرخصة المهنية للتعليم للتحقيق أبرز الصفات في المعلمين وقدرتهم على توصيل العملية التعليمية الى الطلاب بشكل صحيح ، ويدرس الاختبار خبرة المعلم ومهاراته التدريسية والتعليمية وتحصيله الأكاديمي والمعرفي .