رابط موقع المربع الإلكتروني نتائج الثانوية الكويتية وزارة التربية تحدد موعد نتائج الثاني عشر 2022

تعد نتائج طلاب الصف الثاني عشر الكويتيين رابط موقع المربع من أكثر المواضيع التي يتم البحث عنها من خلال محرك البحث الرئيسي جوجل بعد كل أعمال التصحيح والتدقيق للاختبارات التي تمت أول من أمس ، ومن المعروف ان وزارة التربية والتعليم الكويتية تصحح المواد اولا ، لذلك هناك اخبار غير رسمية حتى الان بان النتيجة ستعلن السبت المقبل 25/06/2022 عبر رابط نتائج المدرسة الثانويةو هو موقع وزارة التربية والتعليم والصندوق الإلكتروني للطلاب للدخول والاستعلام عن النتيجة فور تحميلها.

رابط إلى موقع نتائج الطلاب

لجان تصحيح الفيزياء في الضبط العلمي للصف الثاني عشر pic.twitter.com/f4VlurfBH4 – وزارة التربية والتعليم (MOEKUWAIT) 19 يونيو 2022

الصندوق الإلكتروني هو موقع إلكتروني أنشأته وزارة التربية والتعليم الكويتية لتقديم خدمات الوزارة التي يمكن للطلاب من خلالها استخراج النتائج بسهولة. وهي تابعة لوزارة التربية والتعليم الكويتية في ظل التحول الرقمي في كافة المجالات في دولة الكويت.

استعلم عن نتائج الثانوية العامة 2022

يمكن الاستفسار إلكترونيًا عن النتائج من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الكويتية ، وكذلك الدخول مباشرة إلى الصندوق الإلكتروني وتسجيل البيانات المطلوبة ، والاستعلام الإلكتروني عن النتيجة بعد نشرها واعتمادها من قبل الوزارة.

رابط الموقع

دخول موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية moe.edu.kw .

. أو اذهب إلى صندوق البريد الإلكتروني app.moe.edu.kw .

. تحديد نتائج الثانوية العامة.

رقم التسجيل المدني.

انقر فوق بحث.

العد التنازلي لموعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

