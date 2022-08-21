رابط موقع المغلف الالكتروني للبطاقة المدنية e-envelope ، في ظل تعرف على الموقع المغلق الالكتروني الخاصة بالمعلومات المدينة داخل دولة الكويت ، ويعد احد الأنظمة الالكترونية التي تتعامل بها الحكومة الكويتية ، كونه يعد البوابة الإلكترونية التي تتعلق بالخدمات الخاصة بالأحوال الشخصية للأفراج داخل دولة الكويت، حيث تقدم الهيئة العامة للمعلومات المدنية بدولة الكويت العديد من الخدمات الشخصية الإلكترونية، ولعل أبرزها خدمة الاستخراج وتجديد البطاقة المدنية، تابعوا معنا .

موقع إلكتروني للمغلف الإلكتروني للبطاقة المدنية

هو أحد الأنظمة الرقمية التابعة لمصلحة المعلومات المدنية بدولة الكويت، حيث تم اعتماد هذا الموقع ليكون طفرة في تطوير تقديم عدد من الخدمات الشخصية إلكترونياً، دون الحاجة إلى ة مقر السلطة. جدير بالذكر أن هذا النظام تم إطلاقه في إطار تسهيل تلك الخدمات على كل من المواطنين والمقيمين المقيمين على أراضي دولة الكويت.

خدمات المغلفات الإلكترونية

يوفر موقع المغلف الإلكتروني عددًا من الخدمات الإلكترونية، بحيث يمكن للمواطنين والمقيمين الاستفادة منها بطريقة إلكترونية بسيطة، ومن أبرز هذه الخدمات ما يلي

خدمات تجديد البطاقة للمواطنين الكويتيين وغير الكويتيين.

خدمات تغيير الصور للكويتيين وغير الكويتيين.

خدمات استكمال بيانات الولادة للأفراد الكويتيين والمقيمين الآخرين.

خدمة تحديث الصور والاسم اللاتيني لغير الكويتيين

خدمة تسجيل العمالة المنزلية لأول مرة.

خدمة تسجيل العمالة المنزلية للحصول على البطاقة المدنية.

كيفية تجديد البطاقة عبر الظرف الإلكتروني

يمكن لكل من المواطن والمقيم تجديد البطاقة المدنية من خلال موقع المغلف الإلكتروني باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى موقع “E-Envelope”.

الضغط على ايقونة تجديد البطاقة سواء كانت لمواطن كويتي او مقيم.

أدخل الرقم المدني أو رقم الإقامة.

أدخل الرقم التسلسلي في الحقل المخصص لذلك.

أدخل وتأكيد رقم الهاتف.

ضبط البريد الإلكتروني.

تحديد فصيلة الدم.

إرفاق المستندات المطلوبة ومنها التصوير الفوتوغرافي يتحدث سيلفي. نسخة من جواز السفر كاملاً.

الموافقة على الإقرار بصحة البيانات المدخلة.

انقر فوق إرسال الطلب.

طباعة إيصال طلب التجديد المقدم.

كيفية التواصل مع المغلف الإلكتروني

يمكن لجميع المواطنين والمقيمين الكويتيين التواصل مع خدمة المغلف الإلكتروني من خلال وسائل الاتصال التالية

رقم الهاتف 1889988.

موقع الكتروني “”.

منصة تويتر ““.

رابط لموقع e-Envelope Civil ID e-envelope

موقع “المغلف الإلكتروني” لخدمات البطاقة المدنية والأحوال الشخصية متاح لجميع المواطنين والمقيمين على أراضي دولة الكويت للاستفادة من هذه الخدمات إلكترونياً دون زيارة مقر الهيئة أو أي من فروعها. يمكن الوصول إلى رابط موقع المغلف الإلكتروني للبطاقة المدنية مباشرة “”.

رابط موقع المغلف الالكتروني للبطاقة المدنية e-envelope ، عملت الحكومة الكويتية على تقديم العديد من الخدمات الالكترونية والتي تتعلق بالمعلومات والأحوال الشخصية للمواطنين ، منها الاستعلام عن البطاقة المدنية ، وتعرفنا على كيفية تجديد البطاقة عبر الظرف الإلكتروني .