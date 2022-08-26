رابط موقع تجديد تسجيل المركبة البحرين services.bahrain.bh، يتم تسجيل المركبات الخصوصي بشكل دوري، حيث انه يجب خضوع المركبة للفحص بشكل سنوي لكل المركبات ما عدا التي تحمل نوع التسجيل “خصوصي”، ويجب ان ينطبق هذا الشرط عند تجاوز عمر المركبة الخمس سنوات، وسوف يتم فرض رسوم تأخير قدرها 500 فلس عن كل يوم من بعد تاريخ الانتهاء الى 40 يوماً، واما بعد ذلك سيتم احتساب مبلغ ثابت قدره 20 دينار بحريني.

طريقة تجديد تسجيل المركبات الخاصة البحرين

يمكن تجديد تسجيل المركبات الخاصة للأفراد في البحرين على النحو التالي

انتقل إلى البوابة الوطنية لمملكة البحرين “”.

الضغط على إدارة المرور العامة.

حدد خدمة تجديد تسجيل المركبة من القائمة المنسدلة.

انقر فوق رمز بدء الخدمة.

أدخل بيانات السيارة.

انقر فوق أيقونة التالي.

اتبع التعليمات حتى اكتمال التجديد.

طريقة تجديد تسجيل المركبات العامة البحرين

كما يمكن تجديد تسجيل مركبات النقل العام على النحو التالي

الحصول على خدمة تجديد تسجيل مركبات النقل العام “”.

أدخل رقم السجل التجاري.

أدخل تاريخ انتهاء السجل التجاري.

حدد نوع التسجيل من القائمة المنسدلة.

انقر فوق أيقونة التالي

اتبع التعليمات حتى اكتمال التجديد.

رسوم تجديد تسجيل المركبة في البحرين

قالت المديرية العامة للنقل البحريني إن رسوم تجديد تسجيل السيارة قد تتغير تبعًا لوزن السيارة وأيضًا إذا لم يتم تطبيق الخصم على المركبات المملوكة لمالكين بحرينيين يبلغ عمرهم 60 عامًا أو أكثر وسيتم فرض رسوم تأخير قدرها 500 فلس لكل منها بعد يوم من انتهاء تاريخ التجديد، حتى 40 يومًا، وبعد ذلك سيتم تحصيل مبلغ ثابت قدره 20 دينارًا بحرينيًا.

طريقة الاستعلام عن سجل المركبات البحرين

من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الإدارة العامة للنقل البحرينية خدمة الاستعلام عن تسجيل المركبات والتي يتم تنفيذها باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى بوابة البحرين الوطنية “”.

الضغط على إدارة المرور العامة.

من القائمة المنسدلة، انقر فوق الاستعلام عن سجل السيارة.

انقر فوق رمز بدء الخدمة.

حدد نوع الهوية من القائمة المنسدلة.

قم بتدوين الرقم الشخصي.

أدخل رقم السيارة.

حدد نوع التسجيل من القائمة المنسدلة.

انقر فوق أيقونة التالي.

اتبع المطالبات لإكمال الاستعلام.

رابط موقع تجديد تسجيل المركبة البحرين services.bahrain.bh

يمكنك الذهاب إلى موقع تجديد تسجيل المركبات في مملكة البحرين باستخدام الرابط التالي بعد ذلك، تحتاج إلى الدخول إلى الإدارة العامة للنقل، ثم اختيار ما إذا كنت تريد تجديد المركبات الخاصة أو العامة واتباع الخطوات التي تعلمنا عنها.

أظهرنا رابط تجديد تسجيل المركبات في البحرين، من هنا، والذي يأخذنا إلى البوابة الإلكترونية الوطنية لمملكة البحرين، وهي البوابة التي يتم من خلالها تقديم مجموعة من الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين في دولة البحرين. المملكة.