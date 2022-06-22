رابط موقع فضاء التلميذ المعدل استخراج نتائج الإمتحانات والمعدل السنوي الفصل الدراسي الثالث 2022 جميع المراحل الدراسية

إعلان نتائج الطلاب ، مساحة التلميذ المعدلة 2022 ، وزارة التربية والتعليم التونسية ، تفعيل موقع الفضاء لاستخراج النتائج وتحديد المعدل السنوي لجميع المستويات المدرسية ، بحيث يتم الحصول على النتائج إلكترونيا وبدون عناء ، من خلال الاستفسار حول طلاب المرحلة الابتدائية مع بطاقات الأرقام ، لذلك تستمر عمليات البحث في الزيادة بشكل مستمر. مساحة الطلاب المعدلة. المناطق. تحديد نتائج الامتحانات. فضاء الطالب لكشف واستخراج العلامات للفصل الدراسي الثالث 2022.

نتائج امتحان موقع مساحة الطلاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم التونسية ، أن الموقع المرخص له بعرض نتائج الطلاب هو موقع مساحة الطلاب ، وهو الموقع الرسمي الوحيد الذي يمكن من خلاله استخلاص المعدل والنتيجة النهائية للامتحانات. ثالثاً: تحديد المعدل ، سواء كان جيداً أو ضعيفاً ، حسب المستوى التعليمي للطالب ، حيث يجب أن يحصل الطالب على معدل جيد ، بما يضمن الانتقال إلى المستوى الأكاديمي الأعلى.

رابط لتسجيل نتائج امتحان مساحة الطالب

رابط فضاء الطالب للحصول على نتائج طلبة المرحلتين الابتدائية والإعدادية وكذلك طلبة المرحلة الثانوية من مختلف المؤسسات التعليمية في الدولة التونسية عن طريق الدخول على الرابط واتباع الخطوات التالية: –

نهاية لهذه الغاية موقع فضاء الطالب

انقر على نتائج الامتحان.

تحديد المرحلة الأكاديمية والفصل الدراسي.

أدخل البيانات المطلوبة ثم اضغط على Enter.

انقر فوق مربع إظهار النتائج لتظهر لك نتيجة الطالب.

تاريخ ظهور النتائج في مساحة الطالب

أتاحت وزارة التربية والتعليم التونسية موقع Student Space للاستعلام عن نتائج الامتحانات ، حيث من المقرر استخلاص النتائج والظهور خلال الساعات القليلة المقبلة ، بحسب مصادر مطلعة من داخل وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية. تونس. كما أكدوا ارتفاع معدلات النجاح والمعدلات النهائية لهذا العام. العام الدراسي الحالي ، وهو بشرى سارة للطلاب وأولياء أمورهم ، بعد الإعلان عن نتائج الفصلين الأول والثاني في وقت سابق ، ثم إعلان نتائج الفصل الدراسي الثالث ونهاية العام الدراسي.