رابط موقع نافس للتوظيف في الإمارات nafis.gov.ae ، قد تسائل العديد من الافراد ممن يقيمون ويحملون الجنسية الاماراتية حول الموقع الي يتعلق بدعم التوظيف لحاملي الجنسية الاماراتية والرابط الخاص به وهو رابط موقع نافس للتوظيف في الإمارات nafis.gov.ae ، حيث يتم التسجيل على الموقع لزيادة فرص الحصول على عمل في القطاع الخاص الإماراتي ، تابعوا معنا .

ما هو الموقع التنافسي

موقع نافس هو المنصة الإلكترونية الرسمية لبرنامج رفع القدرة التنافسية للكوادر الوطنية من أجل المساهمة في بناء اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. يعتبر موقع نافس أحد أبواب الحصول على فرص عمل تحقق الاستقرار للمواطنين الإماراتيين على المستويين المهني والشخصي، وقد تم إنشاء برنامج نافس بالتعاون بين الجهات الحكومية. والجهات الخاصة لدعم الكوادر الوطنية.

رابط إلى موقع نفيس للتوظيف في الإمارات nafis.gov.ae

يمكن الذهاب إلى موقع نفيس مباشرة عبر الرابط التالي بعد الانتقال إلى الموقع يمكن للمستخدم مشاهدة البرامج التي توفرها منصة نفيس في إطار تمكين شعب الإمارات. الفقرة التالية.

كيفية التسجيل على موقع Nafees Recruitment

المواطنون يتبعون الخطوات التالية

قم بتنزيل تطبيق UAE PASS لنظام Android أو iPhone.

افتح التطبيق.

انقر فوق رمز التسجيل لإنشاء حساب جديد.

أكمل إدخال البيانات المطلوب لحين الانتهاء من إنشاء الحساب.

بعد الانتهاء من إنشاء الحساب، سيتم تسجيل دخولك إلى موقع Nafees.

كيفية تسجيل الدخول إلى الموقع

بعد الانتهاء من إنشاء حساب جديد، قم بتسجيل الدخول إلى موقع Nafes باتباع الخطوات التالية

اذهب إلى موقع Nafes.

انقر على القائمة الرئيسية على اليمين.

انقر فوق “تسجيل الدخول للمواطن”.

أدخل رقم الهوية الإماراتية أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

كيفية تسجيل الدخول إلى موقع Nafees Partners

يمكن لشركاء منصة Nafes في الإمارات تسجيل الدخول إلى المنصة باتباع الخطوات التالية

اذهب إلى موقع Nafes.

انقر على القائمة الرئيسية على اليمين.

انقر فوق “تسجيل الدخول للمواطن”.

أدخل رقم الهوية الإماراتية أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

انقر فوق تسجيل الدخول.

كيفية التواصل مع منصة نفيس

يمكنك التواصل مع منصة Nafes من خلال إحدى الطرق التالية

اتصل 80062347.

رسالة الكترونية .

تواصل مع حساب LinkedIn المنافس.

التواصل مع حساب برنامج على تويتر “”.

وفي الختام لمقالنا ذها نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على رابط موقع نافس للتوظيف في الإمارات nafis.gov.ae ، و كيفية التواصل مع منصة نفيس ، كيفية التسجيل على موقع Nafees Recruitment .