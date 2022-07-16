الآن رابط موقع نتائج البكالوريا 2022 الجزائر برقم التسجيل عبر bac.oned.dz،يرغب عدد كبير من الطلاب والطالبات الحصول على نتائج البكالوريا 2022 الجزائر الأمر الذي شغل كل الطلبة شهادة الباك في الوضع الحالي، وذلك بعد قيام الوزارة التعليم بتفعيل رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2022 عبر bac.oned.dz.

نتائج البكالوريا 2022 الجزائر

في الساعات القليلة تناقلت الكثير من وسائل الإعلام خبر نتائج البكالوريا 2022 في الجزائر وذلك عبر الديوان الوطني، دون الإعلان بشكل رسمي مم قبل الوزارة عن تنشر تلك النتائج عبر صفحتها، كما واكدت وزارة التربية والتعليم مسؤوليتها الكاملة جول الإعلان عن ظهور تلك النتيجة، مما ترتب على زيادة التساؤلات من قبل الطلبة في كيفية البحث والدخول على رابط موقع نتائج البكالوريا 2022 الجزائر برقم التسجيل.

كيفية الحصول على نتائج البكالوريا 2022 الجزائر برقم التسجيل

يمكن الحصول على نتائج البكالوريا 2022 والتي تم عقدها في السابع عشر من يونيو من خلال الخطوات التالية:

قم بفحص نتتائج شهادة الباك من خلال الدخول على الديوان الوطنس الرسمي

قم بعملية البحث على نتائج شهادة الباك

قم بكتابة كافة بيناتك اسم رباعي ورقم الهوية

قم بتسجيل رقم المدولنة في الايقونة المخصصة لذلك

اخيرا اضغط على استعلام وعرض النتائج

رابط نتائج البكالوريا 2022 bac.oned.dz

أعلنت وزارة التربية والتعليم قبل قليل عن تصريح لها تفيد فيها عن تفعيل رابط نتائج البكالوريا لعام 2022، وبينت أن نسبة النجاح لهذا العام عالية مقارنة بالأعوام الأخرى، كما وسيتم الإعلان عن النتائج في تمام الساعة السادسة عشر من مساء يوم السبت السادس من يوليو ، وذلك من خلال رابط نتائج البكالوريا 2022.

بعد أيام من القلق والصبر والانتظار على أحر من الجمر تصدر اليوم نتائج البكالوريا 2022 الجائر، وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءا من يوم السبت كما ويمكن اتباع الرابط الخاص بالنتائج من خلال موقع الديوان الوطني.