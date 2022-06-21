رابط نتائج الاختبار التحصيلي 1443 تقويم التعليم الاستعلام عبر مركز قياس e-servicas.qiyas.sa

وكان رابط نتائج الاختبار التحصيلي 1443 أهم ما يشغل بال العديد من طلاب الثانوية العامة هو اختبار الفترة الثانية خلال الفترة من الخميس الموافق 16/06/2022 واستمر حتى يوم الإثنين الموافق لـ 2022/06/20 وتكرر خلال الفترة الماضية أنباء غير صحيحة عن تأجيل موعد الاختبار. لذلك تحذر هيئة تقويم التعليم والتدريب وبالتعاون مع مركز قياس من الالتزام بأخبار كاذبة ومتابعة أخبار الاختبارات عبر المواقع الرسمية والصفحة الرسمية للهيئة عبر تويتر. نقدم لكم الرابط الرسمي المخصص لاستخراج نتائج اختبارات القياس ، مع عرض لأهم التفاصيل التي تهم متابعينا الكرام بخصوص اختبار التحصيل.

رابط نتائج الامتحان

دخول الموقع “الخدمات الإلكترونية.

اكتب رقم السجل المدني وكلمة المرور.

النقر فوق المربع أنا لست روبوتًا.

أدخل نتائج الاختبار.

تحديد نتائج الاختبار التحصيلي.

انقر فوق عرض.

اختبار كفاءة

وهو من أهم الاختبارات التي تقدمها هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتعاون مع مركز قياس ، والتي تستهدف طلاب وطالبات الصفوف الثلاثة من المرحلة الثانوية ، والتي من خلالها تحصيل الطالب للمواد الدراسية التي درسها خلال الثلاث سنوات. يتم قياس درجات الثانوية العامة ، للوقوف على مدى استيعاب الطالب للمعلومات والخبرات التي تعلمها حتى يتمكن من الانخراط مع المجتمع أثناء دراسته الجامعية ، ويشمل الاختبار طلاب القسمين العلمي والأدبي ، والدخول إلى الجامعة. المرحلة مطلوبة لاجتياز هذا الاختبار واجتيازه ، ويؤخذ هذا الاختبار أيضًا للخريجين للحصول على وظيفة.

اختبارات القياس

مركز قياس بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب.

من خلال تقديم العديد من الاختبارات لرفع كفاءة العملية التعليمية في مراحلها المختلفة.

ومن بين هذه الاختبارات “اختبار القدرة المعرفية ، واختبار القدرة العامة ، والاختبار التنافسي للمستويين الابتدائي والمتوسط”.

يتم الإعلان عن التسجيل لهذه الاختبارات من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وكذلك الإعلان عن موعد نتائج الفحوصات التي تمت وطريقة استخلاصها إلكترونياً كما أوضحنا من خلال مركز قياس.

موعد إعلان نتيجة الاختبار التحصيلي 1443

ومن المتوقع اعلان نتائج الاختبار التحصيلي للفترة الثانية 1443.

خلال الأيام القليلة المقبلة ، بسبب انتهاء الاختبار يوم الاثنين 20 يونيو.

يتم التصحيح مباشرة عن طريق النظام الآلي ويتم تحليل النتائج والإعلان قريباً.

نلاحظ أن الاختبار ليس له نجاح أو رسوب ، لكنه يحتاج إلى درجة معينة ليتم تقديمها من قبل الطرف الطالب للاختبار ، بحد أقصى 100 درجة.