رابط نتائج الامتحانات الرسمية المهنية في لبنان، يبحث الكثير من الطلاب والأهالي في مدينة لبنان عن رابط نتائج الامتحانات الرسمية المهنية في لبنان في الكثير من المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا للحصول على نتيجة أبنائهم بسهولة وبسرعة كبيرة، بعدما انتهت لجان التصحيح من تصحيح الاختبارات ورصد النتائج، هذا ما سنتحدث عنه في مقالنا اليوم رابط نتائج الامتحانات الرسمية المهنية في لبنان، تابعونا.

رابط نتائج الامتحانات الرسمية المهنية في لبنان

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في مدينة لبنان عن الانتهاء من تصحيح الاختبارات النهائية في جميع المباحث لجميع الطلاب ، ووضعت رابطا مباشرا للحصول على النتائج بشكل سريع ومستمر، وجاء هذا الرابط لتمكين المرشحين لشهادة الاجازة الفنية من الاطلاع على نتائجهم التي تصدرها رئيسة اللجنة الفاحصة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وتم الاعلان عن نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنية يوم السبت الواقع فيه 2 تموز 2022 في تمام السادسة مساءً، وللحصول على النتائج بشكل مباشر من خلال الرابط التالي من هنا، أو من هنا.

موعد صدور النتائج الرسمية للامتحانات في لبنان

أعلنت وزارة التربية والتعليم العامة في مدينة لبنان عن موعد صدور النتائج الرسمية للامتحانات في لبنان للعام الدراسي 2022، واعترفت الوزارة أن جميع الاختبارات في جميع المباحث قد انتهوا من تصحيحها في وقت سابق، وقال الوزير العام للتربية والتعليم ان معظم نتائج الطلاب جاءت بنتيجة إيجابية، ويتم الان وضع النتائج على الرابط الرسمي للوزارة بعد الانتهاء من تجهيزيها، ويمكن للطلاب معرفة نتائجهم ورفعها الكترونيا بسهولة من خلال الروابط التي تمت اتاحتها من قبل وزارة التربية والتعليم العالي، ومن المقرر عرض النتائج في يوم الخميس الموافق الثاني عشر من شهر أغسطس للعام الجاري 2022، وسوف يتم نشر الروابط وتعيلها بمجرد نزول النتائج، وللحصول على الرابط ومتابعة النتيجة وفحصها بسهولة من خلال الرابط التالي من هنا.

الى هنا وصلنا واياكم الى ختام مقالنا لهذا اليوم والذي تحدثنا فيه عن رابط نتائج الامتحانات الرسمية المهنية في لبنان، نتمنى أن ينال المقال على اعجابكم.