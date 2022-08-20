رابط نتائج البكالوريا التكميلي سوريا 2022 بالاسم ورقم الاكتتاب موقع وزارة التربية السورية Moed.Gov.Sy، في العام 2022 أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية رابطا لنتائج الثانوية العامة للدورة التكميلية للطلبة السوريين، حيث تعتبر علامات بكالوريا التكميلي هي علامة مهمة جدا بالنسبة للطلبة السوريين، وهذا يعود على الطالب ومستقبله بشكل كبير، وبالنظر الى زيادة عمليات البحث حول هذا الموضوع سوف نتطرق الى وضع رابط نتائج الثانوية العامة للدورة التكميلية برقم الاكتتاب وسيتم اعلان موعد نتائج البكالوريا التكميلية في سوريا في الأيام القليلة القادمة.

رابط نتائج البكالوريا التكميلي سوريا

سيتم اصدار نتائج البكالوريا في سوريا عبر وزاره التربية والتعليم للفرع العلمي والادبي والشرعي والصناعي والتجاري وكافة الفروع الأخرى عبر الموقع الالكتروني التالي عن طريق رقم الاكتتاب وسنرفق لكم رابط موقع وزارة التربية والتعليم السورية من خلاله سيتم دخول الطالب الى الموقع مباشره ورؤيه النتيجة في امتحان الثانوية للدورة التكميلية في فروعها كامله من الفرع العلمي والشرعي والادبي والمهني والصناعي والتجاري.

رابط نتائج البكالوريا التكميلي سوريا 2022 بالاسم ورقم الاكتتاب موقع وزارة التربية السورية Moed.Gov.Sy

ستكون نتائج البكالوريا السورية عن طريق الاسم ورقم الاكتتاب عبر الموقع الذي تصدره وزاره التربية والتعليم السورية حيث قال نائب رئيس وزارة التربية والتعليم في بيان صحفي ان نسبه النجاح وصلت الى 44 في المئة، وسيتم البحث عن العلامة عن طريق الاسم او عن طريق رقم الاكتتاب، وسيتم الاستعلام بخصوص النتائج عبر الانترنت، كما قال نائب وزير التعليم السوري واعلن عن الموعد النهائي للنتائج لهذا العام.

خطوات البحث عن نتائج البكالوريا السورية

للحصول على الطريقة المناسبة للبحث عن علاماتك في البكالوريا يتوجب عليك الدخول عبر الرابط الذي تتيحه وزارة التربية والتعليم السورية وللبحث عن علامة الفرع العلمي والادبي والصناعي وكافه الفروع اتبع الخطوات التالية:

الدخول الى موقع الوزارة عبر الرابط التالي.

قم بالدخول الى الموقع أعلاه واختار نتائج الامتحانات عام 2022.

قم بتحديد الصف الموجود به الطالب، وسيتم الانتقال مباشرة الى الصف.

يتم كتابة اسم الطالب رباعي، ثم يقوم الطالب بكتابة رقم الاكتتاب الخاص به في الخانة المخصصة له.

يتم الضغط على إظهار النتيجة.

وبهذه الطريقة نكون قد اجملنا كافة المعلومات التي تتعلق بنتائج البكالوريا السوريةـ، وكيفية البحث بالطريقة السليمة عن كيفية البحث عن نتائج البكالوريا في هذه المرحلة التكميلية.