رابط نتائج البكالوريا 2022 الدورة التكميلية حسب الاسم ، قد تسائل العديد من الطلاب والطالبات واولياء الامور حول الرابط الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم السورية ، والذي يتعلق بنتائج البكالوريا التعليمية للعام الحالي 2022 والذي يتعلق بالدورة التكميلية لجميع الفروع الأدبية والعلمية والقانونية والصناعية، بعد الانتهاء من امتحانات الدور الثاني، تابعوا معنا .

نتائج البكالوريا 2022 الدورة التكميلية

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية، مساء الجمعة 19 آب، الساعة 1100 مساءً، نتائج الدورة التكميلية الثانية لامتحانات البكالوريا، وأكدت إمكانية الاستعلام عن النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت. إما بإدخال رقم الاشتراك أو إضافة اسم الطالب لكافة الفروع الأدبية والعلمية والشرعية المتاحة. والصناعية.

الاستعلام عن نتائج البكالوريا بالاسم 2022

يتم الاستعلام عن النتائج باسم الطالب من خلال الخطوات التالية

اذهب إلى موقع وزارة التربية والتعليم.

انقر فوق علامة التبويب نتائج الامتحان في صفحة الموقع الإلكتروني.

الضغط على اختيار دورة البكالوريا 2022.

انقر فوق علامة التبويب نتائج الاختبار.

حدد طريقة الاستعلام باسم الطالب.

تحديد الفرع الذي ينتمي إليه الطالب.

أضف البيانات وانقر على عرض النتيجة.

الاستفسار عن نتائج البكالوريا برقم الاشتراك 2022

يمكنك إدخال النتائج والاستعلام عنها من خلال الخطوات التالية

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم السورية “”.

حدد الفرع من أعلى الصفحة.

تحديد المحافظة التي تقدم فيها الطالب للامتحان التكميلي.

أضف رقم الاشتراك في المربع المخصص.

النقر فوق خيار عدم البحث.

سيتم عرض النتيجة مباشرة.

رابط نتائج البكالوريا 2022 الدورة التكميلية

يتم الوصول إلى نتائج البكالوريا للدورة التكميلية عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة “” حيث يتم اختيار طريقة الاستعلام إما برقم الاشتراك أو بإدخال الاسم الكامل للطالب، ثم اتباع التعليمات لاستكمال عملية التسجيل.

رابط نتائج البكالوريا 2022 الدورة التكميلية حسب الاسم ، تعتبر مرحلة دراسة البكالوريا في الجمهورية العربية السورية هي احدى مراحل التعليم المهمة في حياة الكثير من الطلاب ممن يؤدون استكمال دراستهم وصولاً الى الدراسة الجامعية .