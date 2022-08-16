رابط نتائج التوجيهي الأردن 2022 وموعد نتائج التوجيهي ، قد تسائل الكثير من قبل الطلاب واولياء الامور حول التعرف رابط نتائج التوجيهي 2022 في الاردن ، كونه من أهم الأمور الحالية التي يتم البحث وجاءة ذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية أن تصحيح الامتحانات النهائية لطلبة الثانوية العامة 2022 م حتى هذه اللحظة لم بكتمل ، تابعوا معنا للتعرف على رابط نتائج التوجيهي 2022 الاردن .

وزارة التربية والتعليم الأردنية

تعتبر وزارة التربية والتعليم في الأردن من الوزارات المهمة التي تقوم بالإعلان الرسمي عن الأمور الجديدة والتعليمات والقرارات المتخصصة في مجال التعليم في المملكة الأردنية الهاشمية، سواء لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية. تأسست وزارة التربية والتعليم في الأردن عام 1921 م وكانت تعرف بوزارة التربية والتعليم، وتم تغيير اسم الوزارة عام 1956 م إلى اسم وزارة التربية والتعليم العالي، ويقع مقرها الرئيسي في العاصمة الأردنية عمان.

موعد صدور نتائج التوجيهي في الأردن 2022

يعلن وزير التربية والتعليم موعد صدور نتائج الثانوية العامة في الأردن لهذا العام من خلال مؤتمر صحفي خاص صباح الخميس الساعة العاشرة من صباح يوم 18 آب 2022 الموافق للتاريخ. 20 محرم 1444، وتعلن الوزارة في نفس المؤتمر عن النسب بشكل عام لهذا العام والفروع الأدبية أو العلمية، بالإضافة إلى العشرة الأوائل على مستوى الدولة ككل في جميع الفروع التعليمية للثانوية العامة. المدرسة.

استفسر عن نتائج توجيه الأردن 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الأردن عن الطريقة الصحيحة للاستعلام من أجل الحصول على الدرجات والمعدل التراكمي لطلبة الثانوية العامة “التوجيهي” هذا العام من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الإنترنت، وفيما يلي ما يلي خطوات الاستعلام عن النتائج

الدخول على الموقع الرسمي لمنصة وزارة التربية والتعليم الأردنية مباشرة “”.

أدخل رقم المقعد المكون من ستة أرقام في الحقل المناسب.

التأكد من صحة وسلامة رقم المقعد.

انقر على أيقونة البحث.

تظهر لك قائمة الدرجات والمتوسط ​​التراكمي للطالب أو الطالبة.

رابط نتائج التوجيهي الأردني 2022

أتاحت وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية رابطًا رسميًا للاستعلام والحصول على درجات الثانوية العامة لجميع الطلاب المتقدمين هذا العام 2022 م من خلال المنصة الرسمية للوزارة على الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة. أو الوزارة لمعرفة النتيجة. يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة “التوجيهي” “في الأردن، بعد الإعلان عنها رسميًا عبر الموقع الرسمي لمنصة وزارة التربية والتعليم على الإنترنت مباشرة”.

رابط نتائج التوجيهي الأردن 2022 وموعد نتائج التوجيهي ، وحتى هذه اللحظة لم يتم تصحيح الامتحانات بشكل كامل ، وسيتم الاعلان بعد الانتهاء مباشرة من كافة الامتحانات وتصحيحها ، مما يجعل الطلاب ينتظرون بفارغ الصبر لهذه الدرجات لمعرفة متوسط ​​الطلاب .