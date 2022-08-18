رابط نتائج التوجيهي الاردن 2022 حسب الاسم، البحث عن رابط نتائج الثانوية العامة في الأردن اصبح محط بحث كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر محرك البحث جوجل، وذلك من الطلبة المتقدمين لمرحله التوجيهي ( الثانوية العامة) في الأردن ومع اقتراب مواعيد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة لهذا العام 2022 حسب الاسم ورقم الجلوس، حيث سيتم الإعلان عن النتائج عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية من خلال رابط خاص لطلبه الثانوية العامة قد أصدرته الوزارة.

رابط نتائج التوجيهي الاردن 2022

كما تم ذكره انفا في الفقرة الأولى في هذا المقال بان وزاره التربية والتعليم الأردنية سوف تقوم بوضع الرابط الخاص بإعلان نتائج الثانوية العامة عبر الاسم ورقم الجلوس عبر الموقع الالكتروني للوزارة، ولذلك فقد أصدرت الوزارة الرابط التالي حسب الاسم ورقم الجلوس ويتم من خلال هذا الرابط استخراج كافه النتائج لكافه الطلبة للحصول على كشف العلامات الخاص بكل مادة، حيث ستقوم الوزارة بالإعلان عن أسماء المتفوقين من الأعلى الى الأدنى وذلك حسب تفوقهم فوق العلامة 90%، وسوف تقوم الوزارة أيضا بذكر الطلبة الراسبين للالتحاق بالمرحلة الثانية من برنامج الثانوية العامة.

رابط نتائج التوجيهي الاردن 2022 حسب الاسم

سيكون اعلان النتائج في مرحله الثانوية العامة في المرحلة الأولى لهذا العام 2020م بطريقة الكترونية من خلال الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط التي اوضحته وزاره التربية والتعليم الأردنية، وتناقلت بعض الاخبار التي تم ترديدها مؤخرا بخصوص ارسال رسائل خاصة الى الطلبة لأشعارهم بالنتيجة الخاصة بهم.

رابط الثانوية العامة حسب رقم الجلوس

سيتم اعلان النتائج عبر الرابط الالكتروني الذي اوضحته الوزارة عبر الخطوات التالية:

الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة.

ادخال الاسم أو رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على كلمة استعلام الموجودة في الصندوق اسفل النتيجة.

سيتم اصدار النتيجة فورًا عبر الرابط.

وبعد تصحيح العلامات لنتائج الثانوية العامة سوف يقرر وزير التربية والتعليم الأردنية عن اظهار النتائج الخاصة بالطلبة الأوائل والمتفوقين من الأكبر الى الأقل، أيضا لم يتم اعلان النتائج من خلال هذه الرسائل الا عبر الموقع الالكتروني الذي أصدره وزير التربية والتعليم الأردني لليوم الخميس الموافق الثامن عشر من شهر أغسطس للعام 2022م.