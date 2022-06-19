رابط نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الاول الخارجي موقع وزارة التربية العراق

نتائج المتوسط ​​الثالث 2022 الدور الاول هي ما ينتظره الطلاب في العراق برفقة ذويهم للاطمئنان على نتائج الصف الثالث المتوسط ​​2022. حسب ما تم اخبارنا به عمليات التصحيح بالنسبة لدفاتر الامتحانات مستمرة في الوقت الحالي وسيتم مراجعة جميع الدرجات بعد المراقبة والتحقق ، ثم يتم نشر نتائج الصف الثالث المتوسط ​​الخارجي 2022 من خلال موقع النتائج وموقع النتائج الخاص بنا وكذلك النتائج للطلاب سيتم عرضها على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية. أجريت الامتحانات في أجواء منتظمة ولم تسجل أي مشاكل من أي نوع خلال أداء الطلاب للامتحانات التي جرت في حضور هذه المرة ، ومن المتوقع أن تكون النتائج أفضل من العام السابق لأن الدراسة كانت في الحضور و في المقال سنعرض لكم كل تفاصيل موضوع 3 نتائج متوسطة في العراق.

نتائج المتوسط ​​الثالث 2022 الجولة الاولى

انتهت الامتحانات التي اجريت في محافظات العراق وبدأ البحث عن نتائج الجولة الاولى من العام 2022 المتوسط ​​الثالث من قبل جميع الطلاب الذين تقدموا للامتحانات ، ووضعت وزارة التربية والتعليم العراقية موقعها الالكتروني تحت تصرف هؤلاء. متمنيا استخراج نتيجة معدل الصف الثالث مباشرة دون عناء الذهاب إلى المدارس ، وقمت أيضًا بإعداد موقع النتائج الخاص بنا ، حيث سيتم تحميل النتائج ، والاستعلام عنها باتباع ما يلي:

في البداية ، يجب على الطالب إدخال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

بعد ذلك ، يجب عليه النقر فوق الخيار لعرض النتائج

يحدد الدرجة التي يدرس فيها وهي الثالثة ، ثم يختار الدرجة الأولى

ثم يكتب المعلومات المطلوبة مثل الاسم الكامل ورقم المقعد في الامتحان

يجب عليه النقر فوق الزر “عرض النتائج” ليتمكن من الحصول على درجاته في الاختبارات.

متوسط ​​نتائج الصف الثالث 2022

ومن أبرز المحافظات التي ستعلن نتائج المتوسط ​​الخارجي الثالث ميسان وكركوك وكربلاء والمثنى وصلاح الدين واربيل. الكرخ الأول والثاني والثالث ، واسط ، والأنبار ، والسليمانية ، والرصافة الأولى والثانية والثالثة ، البصرة. دهوك والنجف وذي قار ، وهذا في كل من القسمين الأدبي والعلمي ، ولم تحدد الوزارة بعد الموعد الرسمي لعرض النتائج ، لكنها ستكون متاحة للطلاب بعد انتهاء التصحيح قريباً.

يمكنكم التعرف على نتائج المرحلة الانتقالية الثالثة للجولة الأولى لعام 2022 تحت إشراف وزارة التربية والتعليم في العراق. وقد بدأ بالفعل تصحيح الأوراق ومن المقرر الانتهاء منه في الأيام القليلة المقبلة. ستعلن جميع المدارس النتائج بشكل منفصل ، وهناك مصادر أشارت إلى أنه من المحتمل أن تكون النتائج متاحة في بداية شهر يوليو المقبل ، لكن الوزارة لم تذكر شيئًا جديدًا في هذا الشأن.

اذن ها نحن قد وصلنا الى نهاية المقال الخاص بنتائج الجولة الاولى من المتوسط ​​الثالث 2022 في العراق. وهي من النتائج المهمة التي شغلت أذهان الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء. وقريبًا سيتمكنون من استخراج نتائج المتوسط ​​الخارجي الثالث برقم المقعد على موقع النتائج الخاص بنا.