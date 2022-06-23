رابط نتائج الثالث متوسط 2022 موقع نتائجنا برقم المقعد ورابط وزارة التربية والتعليم epedu.gov.iq

رابط نتائج المتوسط ​​الثالث 2022 اصبح موقع نتائجنا موضوع بحث مكثف الان من قبل العديد من طلاب المتوسط ​​الثالث في العراق مع اقتراب موعد اعلان نتائج المعدل الثالث 2022 برقم مقعد من خلال موقع وزارة التربية والتعليم في العراق ، وشهدت امتحانات المعدل الثالث بعض المشاكل بسبب تسريب أسئلة من بعض المواد ، وتم تصحيح الوضع على الفور ، وتأجيل الامتحانات وتم عمل جدول لاستئناف امتحانات المتوسط ​​الثالث مرة أخرى. اذن هناك حالة من القلق والتوتر بين الطلاب والطلاب واولياء الامور في العراق مع اقتراب موعد اعلان نتائج وسيط الثالث 2022 بغداد والبصرة والكوفة وواسط وديالى ونينوى وصلاح الدين كربلاء والانباز. وذي قار وكركوك والنجف وباقي محافظات العراق.

رابط نتائج المتوسط ​​الثالث 2022 برقم المقعد

يتم الاستعلام عن نتائج المتوسط ​​الثالث 2022 على موقع نتائجنا الكترونيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وبالطريقة التالية: –

يزور موقع وزارة التربية والتعليم epedu.gov.iq العراقي.

بالضغط على نتائج المتوسط ​​الثالث الجولة الاولى 2022.

اختر المحافظة ، أدخل رقم مقعد الطالب ، وانقر على “عرض النتيجة”.

ونتائج المعدل الثالث 2022 بغداد وباقي المحافظات تعلن عن طريق رقم المقاعد عبر موقع النتائج على شبكة الانترنت results.mlazemna.com.

نتائج المتوسط ​​الثالث 2022 نتائجنا في موقع results.mlazemna.com

اتخذت وزارة التربية والتعليم العراقية كافة الاحتياطات اللازمة ضد فيروس كورونا لحماية الطلاب والقائمين على عملية الفحص ، وشكلت الوزارة العديد من لجان التصحيح المنتشرة في جميع أماكن ومحافظات العراق ، وقامت لجان التصحيح بعملها. العمل بأقصى درجات الدقة والإتقان بحيث يحصل كل طالب على درجاته التي يستحقها وحتى لا يظلم أحد من الطلاب ، وقد أنهت جميع اللجان عملها وصححت أوراق الامتحانات لطلبة المتوسط ​​الثالث لعام 2022 ، و يتم تحميل النتائج الآن على الموقع الرسمي للوزارة بعد اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم.

موعد إعلان نتائج الجولة الأولى الوسيطة الثالثة 2022

لم يتم تحديد موعد محدد لإعلان النتيجة. ولكن من المتوقع أن تظهر النتيجة ويتم تحميلها على موقع النتائج الخاص بنا وعلى موقع ناجح www.anajaah.com في الساعات القليلة القادمة. وهذا بحسب خبر عاجل على انستجرام ، أن التصحيح قد اكتمل. تتم الموافقة على النتيجة وتحميلها على موقع وزارة التربية والتعليم.