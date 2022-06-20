رابط نتائج الثانوية العامة القطرية 2022 وزارة التربية والتعليم نتائج الثاني عشر قطر edu.gov.qa

الرابط بنتائج مدرسة قطر الثانوية العامة 2022 ، أهم ما يشغل بال العديد من طلاب الصف الثاني عشر في قطر ، حيث خضع الطلاب لامتحانات الجولة الأولى من العام الدراسي 2022 ، وسط إجراءات مشددة لمنع انتشارها. فيروس كورونا ، وزاد البحث عن نتائج الصف الثاني عشر قطر 2022 ، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم القطرية تاريخ إعلانها ، وزودت موقع الوزارة بالحصول على النتيجة برقم الهوية أو رقم المقعد أو تاريخ ميلاد الطالب ، ومن خلال موقعنا نهتم بنقل الأخبار التي تهم فئات المجتمع المختلفة ، لذلك نقدم لكم الرابط الإلكتروني لاستخراج النتيجة وقت إعلانها.

طلابنا،

يسعدنا أن نلاحظ أن إعلان نتائج شهادة الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي 2021-2022 سيكون ظهر يوم الاثنين المقبل 20/6/2022.

مع أطيب التمنيات بالنجاح والتميز. pic.twitter.com/6ij3rnJAbm – وزارة التربية والتعليم العالي (Qatar_Edu) 17 يونيو 2022

رابط نتائج ثانوية قطر 2022

دخول الموقع “edu.gov.qa.

اكتب رقم الهوية.

سجل رقم المقعد أو تاريخ ميلاد الطالب.

أو الدخول إلى بوابة الخدمات العامة.

اضغط على نتائج الثانوية العامة الجولة الاولى 2022.

موعد إعلان نتائج الدورة الثانية عشرة لقطر 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم القطرية ، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر ، عن موعد إعلان نتائج شهادة الثانوية العامة للدور الأول من العام الدراسي 2021-2022 ، وذلك يوم الاثنين الموافق 20/6/2022 ظهرا. بتوقيت قطر ويتم استخراج النتائج الكترونيا من خلال الرابط الموضح اعلاه. .

شهادة الثانوية العامة

وهي من أهم الشهادات التي يحصل عليها الطالب خلال مراحل تعليمه ، حيث تؤهله لدخول المرحلة الجامعية.

ومن خلالها يكتسب الطالب العديد من المهارات والخبرات التي تدعمه خلال المراحل التالية في حياته العلمية والعملية.

الآلاف من الطلاب والطالبات ينتظرون الصف الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة في قطر.

إعلان النتائج للتحقق من درجاتهم ومعدلات نجاحهم لتحديد الكلية والجامعة المراد التحاقهم بها.

وزارة التربية والتعليم العالي قطر

تحتل وزارة التربية والتعليم العالي القطرية مكانة متميزة ، حيث أنها مسؤولة عن تنمية مهارات وخبرات الطلاب في مختلف المراحل. كما تعمل الوزارة على رفع كفاءة موظفيها وتحديث المناهج بما يتماشى مع التطور الحاصل في مختلف الدول. خلال الفترة الماضية قامت الوزارة وبالتعاون مع الوزارات المختلفة بجهد كبير. للخروج من العملية التعليمية إلى بر الأمان ، في ظل انتشار فيروس كوفيد 19 وزيادة الإصابات والوفيات ، كان الخيار الأفضل هو التعليم عن بعد لحماية سلامة الجميع.