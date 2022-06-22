رابط نتائج الثانوية العامة الكويتية 2022 وزارة التربية نتائج الثاني عشر موقع app.moe.edu.kw

رابط نتائج الثانوية العامة الكويتية ، أحد الموضوعات التي تطرأ خلال الساعات الماضية ، بعد إتمام طلاب الصف الثاني عشر في الكويت 2022 ، من امتحانات نهاية العام الدراسي 2022 ، حيث كان الطلاب بدأ القسم الديني امتحانات القسم الديني يوم الثلاثاء الموافق 7/6/2022 وحتى الخميس الموافق 23/6/2020 م ، وبالنسبة للقسمين العلمي والأدبي بدأت امتحاناتهما من 12/6/2022 واستمرت حتى 22/6 /. 2022 ، وكانت وزارة التربية والتعليم الكويتية قد أعدت لجان امتحانات لتوفير الراحة للطلاب أثناء الامتحانات ، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة أحد قيادات الوزارة برئاسة الأستاذ الدكتور علي المضف ، ولجان التصحيح تتابع حاليًا يرفعون عملهم من خلال تصحيح كل مادة أولاً بعد الانتهاء من الاختبار ، بحيث يتم إعلان النتائج قريبًا وطمأنة الطلاب وأولياء الأمور على النتائج.

رابط نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2022

اذهب إلى موقع وزارة التربية والتعليمmoe.edu.kw.

أو الدخول المباشر إلى الصندوق الإلكتروني.app.moe.edu.kw.

أدخل الرقم المدني.

انقر فوق بحث.

موقع سكوير

يعتبر رابط الصندوق الإلكتروني من أهم المواقع التي توفرها وزارة التربية والتعليم الكويتية لعرض نتائج الطلاب في مراحل مختلفة.

وشهد الموقع خلال الفترة الماضية إقبالا كبيرا بالتزامن مع إعلان نتائج الصفين المتوسط ​​والعاشر والحادي عشر من المرحلة الثانوية.

حيث يقدم الموقع خدماته للطلاب وأولياء الأمور دون الحاجة للذهاب للمدارس والحصول على النتائج وقت إعلانهم مباشرة.

موعد إعلان نتائج الصف الثاني عشر 2022

لم تصدر وزارة التربية والتعليم الكويتية بياناً رسمياً بتاريخ إعلان نتائج الصف الثاني عشر 2022 ، حيث لا يزال العمل جارياً في لجان التصحيح ، وسنكون معكم أولاً لتقديم آخر المستجدات بخصوص النتائج. وإبلاغك بها في الوقت المناسب.

نتائج الثانوية العامة الكويتية 2022

ينتظر حوالي 48611 طالباً وطالبة في مختلف أقسام الثانوية العامة (دينية وأدبية وعلمية) إعلان نتائج نهاية العام 2022 للصف الثاني عشر من المرحلة الثانوية في الكويت ، بسبب هذه الشهادة. لها أهمية كبيرة لأنها مؤهلة لدخول المرحلة الجامعية ، لذلك يتحدد مصير الطالب في اختيار الجامعة والكلية التي يرغب في الالتحاق بها. بعد إعلان النتيجة يتم توجيه انتباه الطلاب إلى الرابط الخاص بتقديم جامعة الكويت وتسجيل طلبات الالتحاق بالدراسات الجامعية. يتميز الطالب الحاصل على شهادة الثانوية العامة بقدرته على استيعاب العديد من المواد الدراسية بسبب الخبرات التي اكتسبها خلال مراحل دراسته المختلفة.

موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية

أطلقت وزارة التربية والتعليم الكويتية موقعها الإلكتروني لخدمة الطلاب وأولياء الأمور والعاملين في مجال التعليم.

ضمن خطة التطوير والتحديث للتحول الرقمي في تقديم خدمات متنوعة للمواطنين.

لذلك تقدم الوزارة موقعها الإلكتروني لعرض نتائج الصف الثاني عشر.

بإدخال قائمة الطلاب متضمنة النتائج نتمنى للجميع التوفيق.