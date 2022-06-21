رابط نتائج الثانوية العامة الكويت 2022 موقع وزارة التربية الكويتية المربع الإلكتروني moe.edu.kw

أنهت وزارة التربية والتعليم الكويتية امتحانات الثانوية العامة يوم الخميس 23/6/2020 م ، وبدأ الطلاب البحث عن رابط نتائج الثانوية العامة للكويت للفصل الدراسي الثاني 2022 على الفور ، وتقوم لجان التصحيح بالتصحيح فور الانتهاء من كل منها. الموضوع ، لذلك من المتوقع إعلان النتائج عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم الكويتية يوم 24/25 القادم ، وسنقوم عبر موقع ثقافني بمراقبة الموقع الرسمي للوزارة على تويتر ، وتزويدك بالمعلومات. كل جديد عن النتائج والموعد الرسمي لظهور النتيجة.

وأشار الدكتور علي اليعقوب وكيل وزارة التربية والتعليم الكويتية إلى أن المؤشرات الأولية للتصحيحات كانت مطمئنة ، وأن نسبة النجاح كانت أعلى من العام الماضي مما أعطى الراحة للطلاب وأولياء أمورهم. وانطلقت الامتحانات في جميع محافظات الكويت في 12 يونيو وانتهت في 23 يونيو من نفس الشهر ، باشرت 60 لجنة تصحيح مقسمة إلى 40 معلمة و 20 مدرسًا عملها في تصحيح الأوراق والإجابات.

رابط نتائج الثانوية العامة بالكويت 2022

انتقل إلى موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية moe.edu.kw. أو انتقل مباشرة إلى رابط مربع النتائج عبر الإنترنت app.moe.edu.kw. اضغط على نتائج الثانوية العامة الكويتية 2022. تسجيل بيانات الطالب واسمه ورقمه المدني. انقر فوق بحث لإظهار تفاصيل النتيجة.

موعد إعلان نتيجة الصف الثاني عشر 2022/2021

كما أشرنا في الجزء العلوي من المقال ، لم يتم تحديد أي موقع رسمي لإعلان النتيجة حتى الآن ، ولدينا مصداقية مع قراء موقع ثقافني في دولة الكويت ، وسنتابع الحساب الرسمي للوزارة ومتى تم الإعلان عن موعد وسنبلغك على الفور.

عمل لجان التصحيح للثانوية الكويتية

لجان تصحيح الفيزياء في الضبط العلمي للصف الثاني عشر pic.twitter.com/f4VlurfBH4 – وزارة التربية والتعليم (MOEKUWAIT) 19 يونيو 2022

موقع مربع النتائج

إحصائيات عن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الصف الثاني عشر. pic.twitter.com/HwmxVoA4BR – وزارة التربية والتعليم (MOEKUWAIT) 11 يونيو 2022

بدأت الامتحانات في 12 يونيو وانتهت في 23 من نفس الشهر.

وبلغ عدد لجان التصحيح للمعلمين 20 لجنة والمعلمات 40.

ويبلغ عدد الطلاب والطالبات في القسم الأدبي من الثانوية العامة 21 ألفًا و 222 طالبًا وطالبة.

ويبلغ عدد طلاب القسم العلمي 13784 ذكور و 12132 طالبة.

بلغ العدد الإجمالي للطلاب والطالبات المتقدمين لامتحان الثانوية العامة 48611 طالبًا وطالبة.

وكانت نسبة الطلاب في الصف الثاني عشر مقسمة إلى 3٪ تربية دينية ، 44٪ قسم أدبي ، 53٪ علمي.

هناك لجان إحصائية وفنية.

موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية

فيما يتعلق بما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي حول مسار الامتحانات. #وزارة التربية والتعليم pic.twitter.com/f3J1EtV3Un – وزارة التربية والتعليم (MOEKUWAIT) 16 يونيو 2022

أعلن الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الكويتية ، أن الوزارة اتخذت كافة الاحتياطات اللازمة لمنع ظاهرة الغش بين الطلاب ، وأن هناك لائحة للغش تسري على الطلاب الذين يرتكبون هذا الفعل خلافاً للأعراف والقوانين المنظمة. عملية الفحص.