رابط نتائج الثانوية العامة بالاسم في مصر 2022 ، في الاوقات الاخيرة التي أعلنت بها وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية المصرية عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الاعلامية رابط نتائج الثانوية العامة بالاسم ، وجاء ذلك بعد اعلان وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر نتائج الثانوية العامة يوم السبت الموافق 06 / أغسطس / 2022 ، تابعوا معنا .

نتائج الثانوية العامة بالاسم في مصر

هناك حالة ترقب وقلق في الساعات القليلة الماضية بسبب ظهور نتيجة الثانوية العامة في جمهورية مصر العربية للعام 2022، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2022 م، حيث بدأ الطلاب والطالبات المنتسبون للمرحلة الثانوية بالبحث عن النتيجة بالاسم أو رقم المقعد، سهلت بعض المواقع المعتمدة في مصر على أولياء الأمور وأبنائهم معرفة النتيجة، وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد نتائج الثانوية العامة لعام 2022 م هي (410). وأوضحت الوزارة أن موعد إعلان النتائج سيكون يوم السبت 6 / آب / 2022 م الساعة 12 ظهرا.

كيفية الحصول على نتائج الثانوية العامة في مصر 2022

توفر وزارة التربية والتعليم العالي رابطًا مخصصًا لعرض النتائج على الموقع الرسمي للوزارة واتباع الخطوات التالية

الوصول إلى موقع نتيجة المدرسة الثانوية “”.

أدخل رقم المقعد.

ستظهر علامة الطالب متضمنة درجته ونسبة نجاحه.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022

كما يوفر موقع الدستور وموقع اليوم السابع إمكانية الحصول على النتيجة باتباع الخطوات التالية

دخول الصفحة المخصصة للنتيجة “” أو “”.

أدخل رقم مقعد الطالب.

اضغط على النتيجة.

ستظهر نتيجة الطالب على الفور.

كيف تحسب النسبة المئوية لنتيجة الثانوية العامة 2022

يمكن لجميع طلاب وطالبات المرحلة الثانوية العامة حساب “النسبة المئوية” من خلال العملية الحسابية التالية

اضرب القيمة الرقمية في 100 واقسمها على النتيجة الإجمالية 410. على سبيل المثال، إذا كان إجمالي الطالب 307.5 (307.5 × 100) ÷ 410 = 75٪.

آخر موعد لتقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2022

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تاريخ التظلمات المتعلقة بنتيجة الثانوية العامة لعام 2022 م، حيث يمكن للطالب تقديم تظلم على الدرجة المبيّنة بالنتيجة مقابل رسم قدره 300 جنيه مصري لكل مادة، و من المقرر أن يبدأ ميعاد التظلم من يوم غد الأحد الموافق 07 أغسطس 2022 م.

موعد انطلاق الجولة الثانية من إمتحانات الثانوية العامة 2022

بعد ظهور نتائج الثانوية العامة، وظهور بعض حالات الرسوب في الامتحانات، مما دفع البعض للتشكيك في موعد امتحانات الدور الثاني لعام 2022 م، والمقرر أن تبدأ يوم السبت 20 أغسطس 2022 م. .

رابط إلى نتيجة الثانوية العامة في مصر 2022

هناك عدد من المواقع المصرية المعتمدة التي تبنت النتائج في شكل إلكتروني، وذلك لتسهيل الحصول على النتيجة وتقليل الضغط على موقع معين. ومن أبرز هذه المواقع موقع وزارة التربية والتعليم المصرية “”.

تعرفنا عبر السطور السابقة على رابط نتائج الثانوية العامة بالاسم في مصر 2022 ، والخطوات التي تمكنكم من الاستفسار عن نتيجة الثانوية العامة ، واوضحنا كيفية حساب النسبة المئوية لنتيجة الثانوية العامة 2022 م .