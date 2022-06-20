رابط نتائج الشهادة الثانوية العامة قطر للعام الأكاديمي 2021-2022

بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة للدور الأوروبي في دولة قطر للعام الدراسي 2021-2022 ، ينتظر جميع الطلاب ظهور نتائج تلك المرحلة الحاسمة في حياة الطلاب ، وبحسب مصادر رسمية ، النتيجة على وشك الظهور ، وفي الأسطر التالية سنعرض الرابط للاستعلام عن نتيجة الصف الثاني عشر في بلد قطر.

منصة الخدمات العامة

ستكون نتائج الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2021-2022 متاحة على بوابة الخدمات العامة ، وهي المنصة الرسمية لوزارة التربية والتعليم القطرية لتقديم خدمات متنوعة للمواطنين والطلاب داخل دولة قطر ، بما في ذلك الاستفسارات حول النتائج والاستفسارات حول الشهادات والعديد من الخدمات الأخرى التي يتم توفيرها من خلال زي المنصة

الصف الثاني عشر هو نهاية المرحلة الثانوية في قطر والتي تمتد لثلاث سنوات وهي الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر.

اجتاز طلاب الصف الثاني عشر الامتحانات النهائية في 24 مايو 2022 ، واستمرت الامتحانات لمدة 10 أيام. وشارك في الامتحان أكثر من 13 ألف طالب وطالبة من الصف الثاني عشر على مستوى دولة قطر.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في قطر 2022

لمعرفة نتائج امتحانات الثانوية العامة (الجولة الأولى) اتبع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة خدمات تعليمية.

اختر نتيجة المدرسة الثانوية الخاصة بك.

أدخل بيانات الطالب (رقم الهوية أو رقم المقعد أو تاريخ الميلاد).

أعد كتابة الكود الذي سيظهر أمامك على الشاشة.

انقر فوق “بحث” للحصول على النتيجة.

كما اعلنت الوزارة ستكون نتائج الثانوية العامة للعام 2021-2021 الدور الاول متاحة على بوابة الخدمات العامة ظهرا ، ونتمنى لك التوفيق لجميع الطلاب.

تاريخ نتائج الثانوية العامة (الجولة الأولى) قطر

بعد اجتياز الطلاب للامتحانات النهائية ، ينتظر الطلاب وأولياء أمورهم نتائج الجولة الأولى من الصف الثاني عشر في قطر.

وبحسب تغريدة نشرتها وزارة التربية والتعليم على منصة تويتر ، فإن النتيجة ستكون متاحة يوم الاثنين 20 يونيو 2022 على موقع الوزارة.

يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال رقم الهوية أو رقم المقعد أو تاريخ ميلاد الطالب.