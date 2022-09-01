رابط نتائج القبول المركزي 2022-2023 بالرقم الامتحاني أسماء المقبولين، ينتظر الكثير من الطلبة اصدار نتائج القبول المركزي لعام 2022-2023، سيتم اصدار النتائج عبر الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، وللبحث عن نتائج القبول المركزي يجب عليك الدخول الى الرابط الالكتروني الخاص بموقع وزارة التربية والتعليم العراقية، سيتم اصدار النتائج لأسماء المقبولين عبر موقع الوزارة، وسيتم البحث عن نتائج القبول عن طريق الرقم الامتحاني.

رابط نتائج القبول المركزي 2022-2023 بالرقم الامتحاني أسماء المقبولين

يمكنك عزيزي الطالب معرفة نتيجتك في امتحانات القبول عن طريق الدخول بالرقم الامتحاني عبر رابط وزارة التربية والتعليم العراقية، وللبحث عن نتيجتك يمكنك الدخول للموقع، وسيفتح الموقع صفحة تسجيل الدخول التي من خلالها سيقوم الطالب بوضع الرقم الامتحاني، وستظهر النتيجة عن الضغط على استعلام.

رابط نتائج القبول المركزي

يبحث الكثير من الطلبة العراقيين عن رابط القبول المركزي للامتحانات، ولمعرفة النتيجة يجب عليك الدخول للموقع الالكتروني الذي يوفر خدمة البحث عن العلامات لنتائج القبول المركزي، فبعد انتهاء مرحلة الدراسة والبدء في المرحلة الجامعية ينتظر الطلبة صدور نتائج القبول للأمتحانات، هذا وقد صدر قرار من وزير التربية والتعليم يفيد بأن النتائج سيتم اعلانها في أقرب وقت.

اسماء المقبولين بالرقم الامتحاني

سيتم اظهار نتائج المقبولين بالرقم الامتحاني عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم العراقي، وعليه ينتظر الطلبة النتائج لأختيار التخصصات التي يرغبوا بالانضمام لها في المرحلة الجامعية، فقد اصدرت الجامعات نتائج القبول للتخصصات العلمي والأدبي وكافة الفروع الأخرى، لذلك ينتظر الطلبة الحصول على نتائج القبول المركزي للعلامات، ويمكن معرفة العلامة بالدخول الى الرابط التالي.

رابط نتائج القبول المركزي 2022-2023

لمعرفة نتائج القبول المركزي للطلبة المتقدمين للأختبارات في مرحلة الثانوية يجب الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة والبحث عن النتيجة من خلال الرقم الامتحاني، كما يوفر موقع الوزارة العديد من الخدمات للطلبة للاستعلام عن نتائج الامتحانات والقبول والكثير من الخدمات الأخرى.

يعتبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقي من افضل المواقع التي تتيح العديد من الخدمات للطلبة، ومن أهم الخدمات التي تقدمها هو البحث عن نتائج القبول بالرقم الامتحاني.