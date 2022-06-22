رابط نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم برقم الامتحاني كل الاقسام pdf برقم الامتحاني

رابط نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم مع رقم الامتحان لكافة الأقسام. السهولة المحتملة بعد التأكد من تفعيل موقع وزارة التربية العراقية الآن للاستعلام عن هذه النتائج على الإنترنت

رابط نتائج القبول الموازي 2022/2023

الارتباط بنتائج القبول الموازي 2022/2023 يتزايد حولها إلى حد كبير. ويأتي البحث بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية تفعيل رابط الاستعلام عن هذه النتائج أونلاين أمام جميع الطلاب والطالبات ، حيث تدور عملية البحث على جوجل عن طريق نحو 35 ألف طالب تقدموا بطلبات للحصول على قبول موازي. أعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية قبول حوالي 22 ألف طالب وطالبة بحيث يرغب عدد كبير جدًا من الطلاب والطالبات في الاستفسار عن تلك النتائج في نموذج نقوم بمراجعته الآن وسنطلعكم عليه من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

اقترحت وزارة التربية والتعليم العراقية إمكانية إجراء استفسارات حول نتائج القبول الموازي عبر الإنترنت ، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بطريقة إلكترونية ، وذلك على النحو التالي: –

لفتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختر الأيقونة للاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء في الاستفسار عن نتائج القبول الموازي بتسجيل اسم الطالب ذو الأربع سنوات ورقم الاختبار في الأيقونة المخصصة له.

انقر فوق مربع الاستعلام ، وستكون أمامك على الفور بنتائج ناجحة

شروط القبول الموازي في العراق