رابط نتائج القبول الموازي 2022/2023 في العراق بالرقم الامتحاني من موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq جميع الولايات

رابط نتائج القبول الموازي 2022/2023 في العراق برقم الامتحان من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq جميع الدول التي نقدمها لكم حيث يبحث الكثيرون عن نتائج القبول الموازي في العراق 2022 / 2023 عبر المواقع الإلكترونية ، بعد أن أعلنت العديد من المواقع الإلكترونية اقتراب موعد إعلان النتائج التي ينتظرها الطلاب لمعرفة قدرتهم على التقديم في الجامعات العراقية أملا ، حيث يعتمد قبول الطلاب على تلك النتائج ، دون الحاجة إلى ذلك. قم بزيارة أي مؤسسة تعليمية أو أي من المدارس ، وهذه من أهم الخدمات التعليمية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم في العراق ، وإليكم التفاصيل موعد إعلان نتائج القبول الموازي في العراق عبر موقعنا الإلكتروني .. تابع نحن.

رابط نتائج القبول الموازي 2022/2023 في العراق

نظرا لاهتمام وزارة التربية والتعليم العراقية بتلبية طلبات الطلاب وأولياء الأمور ، فقد تم توفير نتائج القبول الموازي في العراق 2022 من خلال رابط مباشر يمكن الاستعلام عنه من خلال أو عن طريق الدخول عبر المنصة الرسمية للوزارة العراقية. التعليم ، وإليك طريقة الاستعلام بخطوات بسيطة من خلال ما يلي:

الخطوة الأولى: ابحث عن “موقع وزارة التربية والتعليم العراقية”.

الخطوة الثانية: اذهب إلى خيار “الخدمات الإلكترونية”.

الخطوة الثالثة: انقر على خيار “Central Admission Result”.

الخطوة الرابعة: بعد ذلك اكتب بعض البيانات وهي (الاسم الرابع – رقم المقعد).

الخطوة الخامسة: املأ باقي البيانات المطلوبة ، مع ملاحظة أن أي موقع يتم تركه فارغًا.

الخطوة السادسة: بعد الانتهاء اضغط على كلمة “استفسار”.

الخطوة السابعة: سترى ملف تنزيل “pdf” ، قم بتنزيله على جهازك.

الخطوة الثامنة: ثم ابحث عن النتيجة باسمك.

شروط القبول الموازي في العراق 2022

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للقبول الموازي في العراق 2022 ، ويمكن توضيحها من خلال ما يلي:

يجب ألا تقل الدرجات عن 3 لإمكانية الالتحاق بالكليات الخاصة في المجال الطبي.

يجب ألا تقل الدرجات عن 4 لإمكانية الالتحاق بالكليات الخاصة في المجال الهندسي.

يشترط الحصول على درجات لا تقل عن 5 درجات للقبول في الكليات الخاصة في مجال العلوم.

يجب ألا تقل الدرجات عن 6 لإمكانية الالتحاق بأي من كليات جامعات العراق.

هذه هي المؤشرات التي يجب مراعاتها من أجل التقدم للقبول في الجامعات العراقية في مختلف المجالات العلمية.