رابط نتائج القبول الموحد في الجامعات السعودية 1444 الكليات الصحية، يسعى الطلاب في المملكة العربية السعودية لمعرفة نتائج القبول الموحد في الجامعات السعودية 1444 الكليات الصحية بعد الانتهاء من مرحلة الثانوية العامة، وقدم الطلاب طلبات الانتساب الى الجامعة، وينتظرون موعد الإعلان عن مفتاح القبول في الأقسام الجامعية، ومن خلال مقالنا هذا اليوم في موقع العرب اليوم سوف نضع لكم رابط نتائج القبول الموحد في الجامعات السعودية 1444 الكليات الصحية، تابعونا.

الجدول العام لإجراءات القبول الموحد لجامعات الرياض 1444

وضعت الجامعات في الرياض جدولا زمنيا يوضح فيه أيام الإجراءات الموحدة العامة في الرياض، وسيتم الالتزام بهذا الجدول بشكل يومي، حتى يتم انجاز أكبر قدر من الطلبات بشكل يومي، وللتعرف على الجدول الزمني والالتزام به من الاتي:

الجدول الزمني للموافقة على المؤسسة الجامعية 1444 هـ اليوم التاريخ الإجراء هجري ميلادي الجمعة 1443/12/23 2022/07/22 فتح بوابة القبول لجميع التخصصات الأربعاء 1443/12/28 2022/07/27 غلق بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات الساعة 12 ظهراً الخميس 1443/12/29 2022/07/28 إعلان المرشحين للكليات الصحية والطبيبة مقابلة شخصية عبر بوابة القبول الإلكتروني. الأحد

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الاثنين 1444/01/02 1444/01/03 2022/07/31 2022/08/01 المقابلات الشخصية للمرشحين للكليات الصحية مقابلة شخصية الاثنين 1444/01/03 2022/08/01 إعلان النتائج وبدء تأكيد القبول للفرز الأول عبر بوابة الإلكتروني القبول. الخميس 1444/01/06 2022/08/04 آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول، ويتم إلغاء قبول من لم يترك القبول الساعة 12 ظهراً. الخميس 1444/01/06 2022/08/04 إعلان النتائج وبدء تأكيد القبول للفرز عبر بوابة الإلكترونية القبول الأحد 1444/01/09 2022/08/07 آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأخير، ويتم إلغاء قبول من لم يترك القبول الساعة 12 ظهراً. الأحد 1444/02/01 2022/08/28 بداية العام الجامعي 1444 هـ

نتائج القبول الموحد لجامعات الرياض 1444

وضعت الجامعات في المملكة العربية السعودية تحديدا في الرياض نتائج القبول الموحد في الجامعات، ووضعت الرابط المباشر للدخول الى النتائج بدون أي معيقات، ويمكن الاستعلام عن نتائج القبول الموحد من خلال الاتي:

الاستعلام عن قبول الطلاب “من هنا“.

الاستعلام عن قبول الطالبات “من هنا“.

أسماء جامعات مدينة الرياض

سوف نضع لكم اسماء جميع الجامعات ي مدينة الرياض والتي تم فتح التسجيل فيها لهذا الاسبوع، وهي على النحو التالي: