رابط نتائج القبول الموحد في جامعات الرياض والكليات التقنية 1444 ، دائماً ما يتسائل الأباء والأمهات حول الجامعات التي يمكن أبنائهم الطلاب من الدخول أليها عبر المعدلات الحاصلين عليها ، حيث أن تمنح الجامعات في دولة الرياض رابط نتائج القبول الموحد في جامعات بعد إجتياز معايير القبول الالكتروني الموحد في الرياض بالجامعات الحكومية للأشخاص الذين يودون الالتحاق في الجامعة ، تابعوا معنا .

بوابة القبول الإلكترونية الموحدة

بوابة القبول الإلكترونية الموحدة هي بوابة يتم من خلالها قبول الطلاب في الجامعات والكليات التقنية بالرياض. يهدف النظام الإلكتروني الموحد إلى تسهيل كافة الإجراءات والعمل على تطوير الأداء مع ضمان المساواة والعدالة بين الطلاب، بالإضافة إلى إعطاء أكبر عدد ممكن من الفرص لقبول أكبر عدد ممكن من الطلاب، كما يتيح النظام القدرة على تزويد الطلاب المعلومات والإجراءات التي تساعدهم على إتمام عملية القبول بطريقة سهلة وبسيطة، مع العلم أنه يتم توفير رابط موحد لكل من الطلاب والطالبات.

موعد صدور نتائج القبول الموحد 1444

من المقرر أن يكون تاريخ نتائج القبول الموحد لعام 1444 هـ يوم الاثنين الموافق 1 أغسطس 2022 م أو ما يعادله 3 محرم 1444 هـ. علما بأنه من المقرر أن يكون موعد إعلان نتائج القبول الموحد للطالبات يوم الأحد الموافق 7/8/2022 م. آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول للطلاب سيكون يوم الأحد الموافق 7/8/2022 م.

شروط القبول في الجامعات السعودية 1444

هناك مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها للقبول في الجامعات السعودية لعام 1444 هـ. يمكن تحديد هذه الشروط على النحو التالي

أن لا تزيد شهادة الثانوية العامة عن خمس سنوات من تاريخ إصدارها.

إجراء اختبار القدرات والإنجاز.

يعتمد ترشيح المقبولين في الجامعات السعودية على احتساب النسب المرجحة لكل جامعة.

في حال كان الطالب غير سعودي ووالدته من أصل سعودي يعامل الطالب كطالب سعودي.

إذا كان الطالب أجنبياً غير سعودي تخصص 5٪ من معايير القبول والترشيحات.

يجب على الطالب الأجنبي إرفاق رقم الإقامة ونسخة من جواز السفر بالإضافة إلى بعض الأوراق الثبوتية.

جدول نتائج القبول الموحد 1444

تم إصدار جدول الجامعة الموحد الذي يحدد تاريخ نتائج القبول الموحد لعام 1444 هـ، والمواعيد كالتالي

آخر موعد لقبول العرض الأول 3 / محرم الموافق 1 أغسطس.

آخر موعد لتأكيد قبول العرض الأول هو 6 محرم الموافق 4 أغسطس.

العرض الثاني والأخير 6 / محرم الموافق 4 أغسطس.

آخر موعد لتأكيد تاريخ قبول العرض الثاني هو 9 محرم الموافق 7 أغسطس 2022 م.

أما جدول الطالب فهو كالتالي

سيجري الترشيح للمقابلة والاختبارات في التخصص يوم الخميس الموافق 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م.

موعد المقابلة والاختبارات سيكون يوم الخميس 29 / ذي الحجة / 1443 هـ.

القبول النهائي 6 محرم 1444 هـ الموافق 4 أغسطس 2022 م.

آخر موعد لتأكيد القبول النهائي هو 9 محرم 1444 هـ الموافق 7 أغسطس 2022 م.

الاستفسار عن نتائج القبول الموحد لجامعات الرياض 1444

يمكن للطلاب والطالبات المتقدمين للقبول في جامعات وكليات التقنية بالرياض الاستفسار عن نتائج القبول الموحد وذلك وفق الآتي

استعلام عن قبول الطالب “”.

الاستعلام عن قبول الطالبات “”.

أسماء جامعات الرياض

نستعرض من خلال القائمة التالية أسماء الجامعات التي تقع في منطقة الرياض، وجاءت على النحو التالي

جامعة اليمامة.

جامعة دار العلوم.

الجامعة العربية المفتوحة.

جامعة رياض العالم.

جامعة المعرفة العالمية.

كليات الغد الدولية.

الجامعة السعودية الالكترونية.

معهد رافلز للتصميم بالرياض.

جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.

جامعة حائل.

جمعت الجامعة.

جامعة شقراء.

كليات الرؤية.

جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز.

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

جامعة الملك سعود.

جامعة الأمير سلطان.

جامعة الفيصل.

معهد الإدارة العامة.

رابط نتائج القبول الموحد لجامعات الرياض والكليات التقنية 1444

يمكن معرفة نتائج القبول الموحد لجامعات الرياض والكليات التقنية للعام الدراسي الجديد 1444 هـ من خلال موقع الدخول الموحد الذي يوضح المقبولين في جامعات الرياض والكليات التقنية والجامعة الحكومية، حيث يمكن التوجه مباشرة. إلى الموقع من خلال الرابط التالي “”.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد أوضحنا لكم عبر السطور السايقة حول التعرف رابط نتائج القبول الموحد في جامعات الرياض والكليات التقنية 1444 ، و أسماء جامعات الرياض ، و جدول نتائج القبول الموحد 1444 ، و شروط القبول في الجامعات السعودية .