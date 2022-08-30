رابط نتائج امتحان الشامل 2022 في الأردن ، قد تسائل الكثير من قبل الطلاب واولياء الامور حول التعرف على نتائج أبنائهم التي تتعلق بإمتحان الشامل والذي يعتبر م ن الأمور المهمة الخاص بالانتقال الى التجسير من مرحلة الدبلوم الأكاديمي الى مرحلة البكالوريوس لعام 2022 في الاردن ، وجاءت تلك التسائلات نتيجة اعلان جامعة البلقاء التطبيقية موعد نتائج الامتحان الشامل في المملكة الاردنية الهاشمية ، تابعوا معنا .

جامعة البلقاء التطبيقية

تعتبر جامعة البلقاء التطبيقية من الجامعات الحكومية المتميزة. تأسست في 22 أغسطس 1996 م، عمان – المملكة الأردنية الهاشمية. بدأت الجامعة العمل رسمياً بعد عام من إنشائها عام 1997 م. التسجيل أمام الطلاب للتسجيل في تخصصات متعددة ضمن الشروط والنسب التي تحددها عمادة القبول والتسجيل في جامعة البقاء التطبيقي.

الامتحان الشامل 2022 في الاردن

أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية عن اقتراب موعد إعلان الامتحان الشامل 2022 م في الأردن للحصول على الدرجة الجامعية المتوسطة الشاملة في الدورة الصيفية، مشيرة إلى أن عدد المتقدمين للامتحان حسب تصريحات الجامعة بلغ 3000 طالب وطالبة.

موعد إعلان نتائج الدورة الصيفية الشاملة 2022

موعد إعلان نتائج الامتحان الشامل للدورة الصيفية 2022 م هو يوم الأربعاء 31 آب 2022 م علما أن رابط الاستفسار عن نتائج الامتحان الشامل 2022 م في الأردن سيكون متاحا فور الإعلان عنه. .

استفسر عن نتائج الامتحان الشامل 2022 في الأردن

أتاحت الجامعة التطبيقية الاستعلام عن نتائج الامتحان الشامل في الأردن لعام 2022 م من خلال الموقع الرسمي للجامعة التطبيقية، ويتم ذلك وفق الخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى موقع جامعة البلقاء ““.

اكتب رقم المقعد.

اكتب الاسم الكامل.

قم بتسجيل رمز المقاطعة الخاص بك.

انقر فوق خيار الدرجة الجامعية المتوسطة.

انقر على إعلان النتائج.

ستظهر النتائج.

رابط نتائج الامتحان الشامل 2022 في الاردن

يسر جامعة البلقاء التطبيقية في الأردن أن تعلن نتائج الدورة الصيفية للامتحان الشامل لعام 2022 م.

رابط نتائج امتحان الشامل 2022 في الأردن ، تعرفنا على رابط الامتحان الشاملللحصول على الدرجة الجامعية المتوسطة الشاملة في الدورة الصيفية جامعة البلقاء والتي تعد من الجامعات المميزة في العملية التعليمة داخل الأردن ، ويعتبر يوم الأربعاء 31 آب 2022 هو موعد اعلان نتائج الشامل .