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وزارة التربية والتعليم الأردنية

منذ انعقاد المؤتمر الوطني الأول لتطوير التعليم عام 1987، عملت وزارة التربية والتعليم على تحقيق إنجازات مادية من حيث النوعية والكمية، تنعكس في تطوير السياسة التربوية، باعتبارها الجهة التربوية المسؤولة عن تحديث التعليم. البنية التحتية التعليمية وزيادة متوسط ​​عدد الطلاب المقيدين. وكذلك التأكيد على أهمية التعليم الإلزامي المجاني وزيادة مدته من تسع إلى عشر سنوات، وتنويع تعليم التكوين المهني ومجالاته. تماشياً مع التوجهات العالمية، تم إجراء عملية تقييم شاملة للجهود التي بذلتها جميع المؤسسات المجتمعية الرسمية والوطنية والتطوعية فيما يتعلق ببرنامج “التعليم للجميع” ومجالاته وأنشطته.

موعد صدور نتائج التوجيهي في الأردن 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة الهاشمية، موعد صدور نتائج الثانوية العامة “التوجيهي” للعام 2022 م. محرم 1444، الساعة العاشرة صباحاً، وأعلنت الوزارة معدلات النجاح التي شهدتها دولة الأردن، حيث تقدمت إلى قرابة 80 ألفاً، موزعة على الشعبين العلمي والأدبي. في 17 يونيو 2022 وانتهت في 25 يوليو 2022.

استفسر عن نتائج التوجيه الأردني 2022 برقم المقعد

كشفت وزارة التربية والتعليم الأردنية أنه يمكن الاستفسار عن نتائج التوجيهي إلكترونيًا عبر موقع الوزارة على الإنترنت، وذلك على النحو التالي[1]

اذهب إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية ”“.

اكتب رقم المقعد في علامة التبويب المخصصة لذلك.

قم بتأكيد رقم المقعد.

انقر على أيقونة “بحث”.

سيتم عرض الدرجات والمعدل التراكمي للمستعلم.

رابط لنتائج التوجيه الأردني 2022 برقم المقعد

توفر وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية رابطًا لنتائج توجيهي الرسمي، وتستفسر عن درجات الثانوية العامة لجميع الطلاب والطالبات المنتسبين للشهادة الثانوية لعام 2022 م، بعد الإعلان عنها رسميًا. من خلال الموقع الرسمي لمنصة وزارة التربية والتعليم مباشرة ““.

رابط نتائج توجيهي الاردن 2022 برقم الجلوس ، حيث أن وزارة التربية والتعليم الأردنية قد أعلنت معدلات النجاح التي شهدتها دولة الأردن ، حيث تقدم لذلك العام قرابة 80 ألفاً طالب وطالبة ، موزعة على الشعبين العلمي والأدبي.