رابط نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1444 ، نتيجة التسائلات التي ظهرت خلال الأيام الاخيرة حول التعرف على نتائج العدول عن حركة النقل الخارجي للمعلمين عبر نظام نور داخل المملكة العربية السعودية ، مما دفع الوزارة المتعلقة بالتربية والتعليم الى التوضيح لأمر متى النتائج الخاصة بالنقل الخارجي للمعلمين عبر نظام نور ، تابعوا معنا للتعرف على ذلك عبر التالي .

النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات

ووفقاً لخطة المملكة 2030، فإن النهوض بالحركة التعليمية هو أولوية قصوى للدولة السعودية، وبالتالي فإن هذا النجاح يتطلب عناصر منها تقديم المساعدة والقدرات النفسية والمادية للمعلم والطلاب. وعليه فقد تم تقديم خدمة نقل المعلمين بين المدارس في مختلف المدن والمحافظات بسهولة، ولكن مع قيود تنظم الأمر، وذلك بإرسال طلب لرغبة المعلم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك وبرعاية وزارة التربية والتعليم السعودية، و عملية نقل المعلم من مؤسسة إلى أخرى وفق أسباب جغرافية أو نفسية مثل توفير مناخ آخر مناسب للعمل وعوامل أخرى، وبعد فترة من التقديم للتحويل تظهر النتائج بالقبول أو الرفض.

موعد إعلان نتائج التحويل الخارجي للمعلمين والمعلمات

موعد إعلان نتائج الحراك الخارجي هو تاريخ 13 محرم 1444 هـ، وسيتم الإعلان عنها للمعلمين والمعلمات عبر منصة “نور” التعليمية دون الحاجة إلى الاستفسار عنها بالذهاب إلى الإدارات التعليمية. فتح باب تسجيل أمنيات التحويل بتاريخ 25 ذو الحجة 1443 هـ.

بيان وزارة التربية والتعليم بشأن النقل الخارجي للمدرسين والمعلمات

في 23 يوليو 2022 الموافق 24 ذو الحجة، أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر حسابها على منصة تويتر عن إحصائيات نتائج الحركة الخارجية للمعلمين لهذا العام، بشرط أن تكون النتائج على النحو التالي

هناك 33900 معلم تمت الموافقة على نقلهم.

تم تحويل 39٪ من النسبة الإجمالية للمتقدمين وفقًا لإجراءات التحويل المطورة التي ترشح أفضل الخيارات للمعلمين.

تم نقل 80٪ من المعلمين بموافقة الوزارة على الأمرين الأولى والثانية التي قدموها في طلب التحويل.

70٪ من المعلمين الذين أرسلوا طلب النقل تم نقلهم على أساس “التوحيد”.

كيفية الاستعلام عن حركة النقل الخارجي 1444 للمعلمين والمعلمات

يمكن الاستعلام عن عمليات النقل الحالية للمعلمين والمعلمات والاطلاع على النتائج النهائية من خلال الخطوات التالية

افتح موقع نظام نور التعليمي من خلال الرابط “”.

قم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق الخاص بالمعلم.

انقر فوق “حساب المعلم”.

اختيار شؤون المعلمين.

اختر “استعلام عن النقل الخارجي”.

ستظهر نتيجة العملية سواء كانت قبول أو رفض أو أن النتائج لم تظهر بعد.

اعتراض على حركة النقل الخارجي للمعلمين

يمكن الاعتراض على النتيجة التي حصل عليها المعلم، أو بعبارة أخرى تقديم المظالم، من خلال اتخاذ المعلم الخطوات التالية

الدخول إلى منصة نور التعليمية والتي يمكن الوصول إليها عبر الرابط “”.

سجّل الدخول، ثم اختر “حساب المدرس”.

الضغط على خيار “استعلام عن النقل الخارجي” من خدمات شؤون المعلمين.

اختر رمز طلب الاعتراض من أسفل الصفحة.

اختر نوع الرد المراد إرساله (تلقائي، غير تلقائي).

بالنسبة لنوع الرد (تلقائي)، ستكون هناك مجموعة من الردود والأسباب المناسبة والمنطقية للاختيار من بينها. أما الرد (غير التلقائي) وبعد ذلك يتم اختيار “أخرى”، ثم كتابة نوع الشكوى أو التظلم على أن يكون في حدود 300 حرف.

أرسل التظلم، ثم اضغط على حفظ.

رابط نتائج حركة النقل الخارجية للمعلمين

للمعلمين وحتى أولياء الأمور، قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بإتاحة نظام نور الإلكتروني، والذي يمكن استخدامه لتحقيق مجموعة واسعة من الأشياء التي تصب في مصلحة عناصر العملية التعليمية. .

و في الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف رابط نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1444 ، و اعتراض على حركة النقل الخارجي للمعلمين ، و كيفية الاستعلام عن حركة النقل الخارجي 1444 للمعلمين والمعلمات .