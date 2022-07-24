رابط نتائج حركة النقل الخارجي نظام نور للمعلمين والمعلمات 1444 ، نتيجة التسائلات التي ظهرت خلال الأيام الاخيرة حول التعرف على رابط نتائج حركة النقل الخارجي نظام نور للمعلمين والمعلمات 1444 بالخطوات داخل المملكة العربية السعودية ، مما دفع الوزارة المتعلقة بالتربية والتعليم الى التوضيح ونشر رابط نتائج حركة النقل الخارجي للتعرف على اسماء المنقولين وزارة التعليم 1444 في النقل الخارجي 1444 ، تابعوا معنا .

حركة النقل الخارجي بنظام نور 1444

أتاحت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية تقديم خدمات متنوعة من خلال نظام نور التعليمي، والتي من خلالها يمكن تقديم طلب مواصلات داخلية وخارجية في المؤسسات التعليمية السعودية، وكذلك خدمات للاستعلام عنها. النتائج خلال وقت إعلانها، والعديد من الخدمات المختلفة التي يقدمها نظام نور التعليمي.

موعد صدور نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1444

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن موعد إصدار نتائج التحويل الخارجي، يوم الاثنين الموافق 25 يوليو 2022، حيث سيتم إصدارها وتضمينها من خلال نظام نور التعليمي، حيث يمكن للمعلمين الدخول من خلال حساباتهم الشخصية. حساب على نظام نور والاستفسار عن النتائج.

كيفية الاستعلام عن حركة النقل الخارجي نور 1444

للاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي اتبع الخطوات التالية

الدخول على موقع نظام نور التعليمي.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح.

انتقل إلى حساب المعلم.

تحديد خدمات شؤون المعلمين.

قم بتعيين خدمة (استعلام عن النقل الخارجي).

ستظهر نتيجة التحويل الخارجي إما مع اعتذار أو رفض أو قبول نقل المعلم.

خطوات الاعتراض على نتائج التحويل الخارجي لنظام نور 1444

يمكن للمدرسين الاعتراض على نتائج التحويل الخارجي من خلال الخطوات التالية

فتح رابط نظام نور الإلكتروني مباشرة “”.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور في المساحة المتوفرة.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المعلم.

قم بتعيين علامة التبويب خدمات شؤون المعلمين.

اضغط على الخدمة للاستعلام عن النقل الخارجي عبر الموقع.

اضغط على الخدمة (طلب الاعتراض) من أسفل الصفحة.

حدد نوع الاستجابة إذا كانت تلقائية أم لا.

انقر على زر الحفظ.

رابط نتائج حركة النقل الخارجي بنظام نور

يمكن الدخول من خلال الموقع الرسمي لنظام نور التعليمي التابع لوزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية مباشرة “” والاستعلام عن نتائج التحويل الخارجي، بالإضافة إلى الاستفادة من العديد من الخدمات الأخرى التي تقدمها نور. نظام للمعلمين والطلاب والطلاب وأولياء الأمور.

في الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على رابط نتائج حركة النقل الخارجي نظام نور للمعلمين والمعلمات 1444 ، و خطوات الاعتراض على نتائج التحويل الخارجي لنظام نور 1444 ، و كيفية الاستعلام عن حركة النقل الخارجي نور 1444 .