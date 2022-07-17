رابط نتائج شهادة البكالوريا 2022 bac.onec.dz، فعلت وزارة التربية والتعليم الجزائرية قبل قليل رابط نتائج شهادة البكالوريا 2022،كما وأعلن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعيد قبل ساعات من يوم السبت بأن كافة الناجحين والذي تبلغ معدلاتهم 9.50 يمكنهم الانتقال الى الجامعة، وذلك بسبب الظروف التي مرت بها الجزائر جائحة كورونا.

نتائج شهادة البكالوريا 2022

بينت وزارة التربية والتعليم الجزائرية عبر تصريح لها عبر موقعها الرسمي عن نتائج شهادة البكالوريا 2022، وذلك في السادس عشر من شهر يوليو لعام 2022، وذلك في الساعة الرابعة مساءا كما وأوضحت أنه يمكن لكافة الكلاب الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2022 الجزائر من خلال الموقع الرسمي bac.onec.dz .

رابط نتائج شهادة البكالوريا 2022

وحس من وبينت الوزارة أنها ستعلن عن نتائج البااك في دولة الجزائر لكافة المرشحين المدارس وذلك في نفس يوم الاعلان النتيجة، في كافة المؤسسات التعليمية والتي اجتاز طلابها الاختبار، ويمكن الحصول على رابط نتائج شهادة البكالوريا 2022 من خلال الرابط التالي.

خطوات الاطلاع على نتائج شهادة البكالوريا 2022 bac.onec.dz

هناك العديد من الطرق للاطلاع على نتائج البكالوريا في الجزائر لعام 2022، ومن أبرزها اتبع الخطوات التالية:

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في مساء يوم السبت الموافق السادس عشر من شهر يوليو ضجت منصات التواصل الإجتماعي بشكل كبير حول نشر تصريح خاص بوزارة التربية والتعليم بفيد فيه عن موعد نتائج البكالوريا وذلك الساعة الرابعة مساءا عبر رابط الخاص بموقعه.