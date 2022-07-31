رابط نتائج قبول جامعة الكويت portal.ku.edu.kw ، قد تسائل الكثير من قبل الطلاب واولياء الامور حول التعرف رابط نتائج قبول جامعة الكويت ، وهو من أهم الامور التي تسائل المواطنين حولها داخل دولة الكويت ، بالإضافة إلى أن ذلك من الامور المهمة في وزارة التربية والتعليم في الكويت ، يمكن من خلالها للطلاب الحصول على رابط moe.edu.kw نتائج طلاب الكويت 2022 ، تابعوا معنا .

جامعة الكويت

تعد جامعة الكويت من أوائل الجامعات الكويتية، وتعد من أهم الجامعات التي تقدم العديد من البرامج التعليمية في مختلف التخصصات والكليات. تقدم جامعة الكويت عددا من برامج البكالوريوس منها كلية البنات وكلية العلوم والآداب والتربية، وبلغ عدد الكليات المملوكة للجامعة 16 كلية. بما في ذلك كلية التعليم العالي التي تمنح الطلاب درجات الماجستير والدكتوراه. تمتلك جامعة الكويت أيضًا 7 فروع داخل الأراضي الكويتية، من بينها فرع الشويخ وفرع كيفان.

كليات جامعة الكويت

تمتلك جامعة الكويت العديد من التخصصات والكليات المتميزة سواء في الجانب العلمي أو الأدبي. وهنا نستعرض أهم هذه التخصصات والكليات بجامعة الكويت

تخصصات الطب والصحة في جامعة الكويت النطق. السمع. علوم الصحة العامة. علاج بالممارسة. التطبيقات السريرية لعلم وظائف الأعضاء. بحوث الصحة والمجتمع. التكنولوجيا الصحية في المجتمع. إدارة الصحة.

تخصصات الهندسة والتكنولوجيا تكنولوجيا المعلومات. المعلوماتية الحيوية. علوم المعلومات. تقنية عملية النقل. تكنولوجيا البناء. الهندسة الطبية الحيوية. هندسة الميكاترونيك. الهندسة الميكانيكية – خدمات البناء. هندسة نظم الحاسوب. هندسة البرمجيات. هندسة نظم المعلومات. هندسة التصميم والتصنيع. هندسة الطاقة المستدامة والمتجددة. هندسة المعادن. الهندسة الجيولوجية. هندسة كيميائية. هندسة الاتصالات. الهندسة الصناعية ونظم الإدارة. الهندسة اللاسلكية. هندسة التصميم والتصنيع.

تخصصات العلوم البيولوجية الصحة البيئية. قسم تكنولوجيا البيئة. علوم التغذية. علم الوراثة والمعلوماتية الحيوية. الكيمياء البيئية. علم الأحياء البحرية. البستنة. علم الطعام. البيولوجيا الكيميائية. علم الوراثة والمعلوماتية الحيوية. فيتال فيترين. العلوم البيئية.

تخصصات الإدارة والتجارة والسياحة إدارة السياحة والفنادق. مشاريع صغيرة. ادارة الموارد البشرية. إدارة الأعمال اللوجستية. التجارة العالمية. التجارة الإلكترونية. دراسات تأمينية. ادارة سلسلة الامدادات.

التخصصات الأدبية والإنسانية والفنون اللغة العربية والمهارات الوظيفية. أساسيات الدين. اللغة العربية وعلومها. تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة. اللغات الأجنبية التطبيقية. اللغويات.

التخصصات الاجتماعية الخدمة الاجتماعية. عالم الأنثروبولوجيا. علوم اضطرابات الاتصال. علاقات دولية. حل النزاعات ودراسات السلام. دراسات الشرق الأوسط. علم الاجتماع.



شروط القبول في جامعة الكويت

للتسجيل في جامعة الكويت، يجب أن يكون المسجل على علم ببعض الشروط المعتمدة من قبل الجامعة. نذكر هذه الشروط على النحو التالي

يجب أن يكون المتقدم خريج مدرسة ثانوية من نفس العام الدراسي.

يُعفى المتقدمون من الطلاب والطالبات الذين نجحوا فيها بعد الانتهاء من المدرسة الثانوية بشرط أن لا يقل تقديرهم عن C.

يُعفى المتقدمون من الدورات التحضيرية التي حصلوا فيها على درجة P في الثانوية العامة.

في حالة حصول الطالب على متوسط ​​أعلى من المتوسط ​​الأقل للقبول، يحق للجامعة تحديد طبيعة الإجراء.

تقديم جميع المستندات والمستندات التي تحددها الجامعة للتقديم.

دفع رسم الالتحاق بالجامعة وقدره 10 دنانير.

كيفية الاستعلام عن نتائج القبول بجامعة الكويت 2022

يمكن الاستفسار عن نتائج القبول في جامعة الكويت للعام الدراسي الجديد 2022 م بالذهاب إلى الموقع الرسمي للجامعة واتباع الخطوات التالية للاستعلام عن نتائج القبول

انتقل إلى الموقع الرسمي لجامعة الكويت ““.

قم بتسجيل الدخول إلى الحساب المسجل.

قم بتسجيل الدخول إلى نظام التسجيل الإلكتروني.

في حالة القبول يظهر القبول الفعلي لإتمام إجراءات القبول في جامعة الكويت.

رابط نتائج القبول بجامعة الكويت portal.ku.edu.kw

أتاحت جامعة الكويت لجميع الطلاب والطالبات إمكانية الالتحاق بجامعة الكويت. كما أتاحت الجامعة معرفة نتائج القبول بطريقة فورية من خلال موقع الجامعة “”. كما يمكن متابعة جميع الأخبار المتعلقة بالجامعة من خلال منصة تويتر لتوضيح كافة التفاصيل وربطها بحساب تويتر “. .

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على رابط نتائج قبول جامعة الكويت portal.ku.edu.kw ، و الاستعلام عن نتائج القبول بجامعة الكويت ، شروط القبول في جامعة الكويت ، و