رابط نتائج قبول جامعة الملك عبدالعزيز 1444 للدبلوم والبكالوريوس

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نتائج القبول بجامعة الملك عبدالعزيز

كشفت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة عن نتائج القبول والتسجيل للطلاب والطالبات المتقدمين للقبول في جامعة الملك عبد العزيز، بعد استكمال عمليتي الفرز والمفاضلة بين الطلاب والطالبات. الموافق 03 أغسطس 2022 م، وهنأ العميد الطلاب المقبولين الذين استوفوا الشروط التي حددتها إدارة الجامعة. أوضحت الجامعة أنه يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال موقع الجامعة الإلكتروني.

الجدير بالذكر أن عمادة القبول والتسجيل شددت على ضرورة تأكيد الرغبة خلال مدة أقصاها (24) ساعة من تاريخ إعلان نتائج القبول عبر موقع التسجيل الإلكتروني، ويمكنك الدخول إليها “”، حيث أن عدم تأكيد الرغبة في الموعد المحدد يعتبر تغييراً عن الرغبة والدخول إلى الجامعة، ولا يحق للمتقدم العودة إلى الجامعة مرة أخرى حتى في حالة توفر مقاعد شاغرة.

الاستفسار عن نتائج القبول في جامعة الملك عبد العزيز

توفر جامعة الملك عبد العزيز إمكانية الاستفسار عن نتائج القبول للطلاب والطالبات من خلال صفحة عمادة القبول والتسجيل إلكترونيًا وذلك على النحو التالي

انتقل إلى الصفحة للاستعلام عن نتائج قبول الطلاب بجامعة الملك عبد العزيز ”“.

تسجيل الدخول إلى حساب الطالب الذي تم قبوله من قبل الجامعة.

أدخل رقم السجل المدني.

انقر فوق استفسار.

ستظهر نتيجة القبول.

يجب على الطالب اتباع التعليمات لإتمام عملية التأكيد، حتى لا يفقد مقعده داخل الكلية.

المستندات المطلوبة لإكمال القبول الجامعي

يجب تقديم الأوراق والمستندات التالية لإتمام عمليتي القبول والتسجيل في جامعة الملك عبد العزيز. وتتميز هذه الأوراق على النحو التالي

شهادة الثانوية العامة الأصلية مصدقة من وزارة التربية والتعليم السعودية.

أصل شهادة الميلاد للطالب.

أصل الهوية الوطنية للأم.

أصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول وغير منتهية الصلاحية بشرط أن تكون سارية المفعول.

صورة شخصية للطالب مقاس (4 × 6). بشرط أن يكون لها خلفية بيضاء. يجب على المتقدمين الالتزام بقواعد الزي الإسلامي التي تحددها إدارة الجامعة.



عمليات الفرز الثاني لعمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبدالعزيز

بعد إعلان عمادة القبول والتسجيل بالجامعة المذكورة نتائج الفرز الأول وقبول المتقدمين المستوفين للشروط، توفرت بعض المقاعد الشاغرة بالجامعة، والتي ينبغي أن تعلن نتائج الفرز الثاني، حيث التحق الجميع. الطلاب الذين لم تظهر أسماؤهم في نتائج الفرز الأول والقبول يستعلمون بشكل دوري عن أسمائهم من خلال الرابط المخصص للاستعلام “”. مع العلم أن تأكيد الرغبة الحالية بعد إعلان نتائج الفرز يمكن المرشح من التنافس على رغبة أعلى في حال توفر فرز آخر.

نتائج القبول بجامعة الملك عبد العزيز تويتر

يمكن لجميع الطلاب والطالبات المهتمين بنتائج القبول بجامعة الملك عبد العزيز الدخول إلى الصفحة الرسمية للجامعة على منصة تويتر، والاطلاع على جميع المعلومات التي تنشرها الجامعة، حيث تعتبر بوابة اتصال بين الجامعة والطلاب. من خلاله تنشر كل المستجدات التي تطرأ على الجامعة. العملية التعليمية داخل الجامعة، ويمكنك الوصول إلى حساب الجامعة على منصة Twitter “”.

رابط نتائج قبول جامعة الملك عبد العزيز 1444 للدبلوم والبكالوريوس

يمكنك الوصول إلى رابط نتائج القبول بجامعة الملك عبد العزيز “” من خلال عمادة القبول والتسجيل، واتباع التعليمات المرفقة أعلاه للاستعلام عن نتائج الطلاب المتقدمين في العديد من التخصصات داخل جامعة الملك عبد العزيز.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على رابط نتائج قبول جامعة الملك عبدالعزيز 1444 للدبلوم والبكالوريوس ، و نتائج القبول بجامعة الملك عبد العزيز تويتر ، المستندات المطلوبة لإكمال القبول الجامعي ، و