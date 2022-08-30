رابط نتائج قبول جامعة الملك فيصل 1443،ولقد أقدمت المواقع الإلكترونية التابعة لجامعة الملك فيصل بالإعلان عن نتائج المرحلة الثانية للطلاب المسجلين الذين تم الموافقة عليهم في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم للسنة الدراسي المقبل 1443-1444، وقد تم الموافقة على 10587 طالب وطالبة في المرحلة الأولى .

رابط نتائج القبول بجامعة الملك فيصل 1443

أوضحت جامعة الملك فيصل إمكانية الاستفسار عن نتائج قبول الجامعة عبر موقعها الإلكتروني، حيث يمكن للطالب معرفة نتيجة قبوله بسهولة بالغة من خلال زيارة هذا الموقع في ثوانٍ قليلة، للطلاب الذين تمكنوا من الالتحاق بالمرحلة الأولى، على أن يتم عرض نتائج القبول للمرحلة الثانية أيضا من خلال نفس الموقع من خلال الدخول على الرابط التالي

كيفية معرفة نتائج القبول بجامعة الملك فيصل 1443

لكي يعرف الطالب نتائج القبول بالمرحلة الثانية بجامعة الملك فيصل عليه اتباع التعليمات التالية

انتقل إلى الموقع الرسمي لجامعة الملك فيصل وهو

اضغط على الخيار للاستعلام عن نتائج القبول من خلال قائمة الخدمات الإلكترونية في الموقع.

قم بملء اسم الطالب ثم اضغط على خيار (استفسار).

سيوضح هذا تفاصيل ما إذا كان الطالب مقبولًا أم لا.

شروط القبول بجامعة الملك فيصل

بعد معرفة رابط نتائج قبول جامعة الملك فيصل 1443، نذكر أن هناك جملة من الشروط التي أعلنتها جامعة الملك فيصل بضرورة تقدم الطالب للقبول بها، من أهمها ما يلي

أن يجتاز الطالب اختبار القدرات بالجامعة.

أن يكون الطالب سعودي الجنسية.

يجب ألا يكون الطالب مسجلاً في جامعة أخرى.

أن لا يزيد عمر الطالب عن خمسة وعشرين عامًا لمن يتقدم للحصول على دبلوم أو بكالوريوس.

أن يكون المتقدم من خريجي الثانوية العامة بشرط ألا يكون قد مضى أكثر من خمس سنوات على تخرج الطالب من المدرسة الثانوية.

شروط الامتحان التحريري للكليات الصحية بجامعة الملك فيصل

هناك بعض الاشتراطات التي وضعتها جامعة الملك فيصل للراغبين في الالتحاق بكلياتها الصحية منها ما يلي

توافر أصل البطاقة المدنية أو أصل جواز السفر.

الامتناع عن أخذ الهاتف المحمول أو المتعلقات الإلكترونية الأخرى.

ارتدي ملابس رسمية.

استخدام القلم الرصاص في الإجابة على جميع الأسئلة متوفر في الجامعة، واستخدام القلم الجاف ممنوع.

يتم إجراء اختبار كتابي مدته ساعة باللغة الإنجليزية.

تحسب الدرجات باحتساب 25٪ من المتوسط ​​للمدرسة الثانوية، و 25٪ من اختبار القدرات، و 30٪ من الاختبارات الصحية، و 20٪ من اختبارات التحصيل.

يجب أن تتجاوز درجة الطالب 85٪ حتى يتمكن من دخول الاختبار.

لدخول اختبارات كلية الصيدلة الإكلينيكية يجب أن يحصل الطالب على 80٪ من معدل الدرجات، ونفس النسبة لكلية العلوم التطبيقية، وبالنسبة لطلبة العام الماضي يجب أن تصل نسبتهم إلى 90٪.

متى ستجرى المقابلات للمقبولين في جامعة الملك فيصل 1443

حُدِّد موعد إجراء المقابلات مع المقبولين في جامعة الملك فيصل 1443 على النحو التالي

تم تخصيص المبنى رقم 1 بالمدينة الجامعية لإجراء مقابلات مع الطلاب الذكور.

تم تخصيص المبنى رقم 46، القاعة 1033، للمقابلات النسائية ويقع بجوار بوابة الدخول رقم 4.

موعد المقابلات هو يومي 26 و 27 من شهر ذو القعدة، بشرط أن تتم من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا في المباني والقاعات المخصصة لذلك.

باستطاعة كافة الطلاب الذين تقدموا حتى يتم قبولهم في جامعة الملك فيصل أن يعرفوا نتائج القبول في المرحلتين لسنة الدراسية الجامعي 1444هـ، بشكل مباشر وتقني عن طريق بوابة القبول في الانترنت، كما يجب عليهم أن يقوموا بالتحقق قبولهم قبل الموعد المعلن عنه .