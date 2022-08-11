رابط نتائج قبول جامعة تبوك 1444 للعام الجامعي الجديد ، قد تسائل الكثير من قبل الطلاب والطالبات واولياء الامور ممن يؤدون الالتحاق بالجامعات حول معرفة الروابط التي تمكنهم من معرفة نتيجة القبول الخاصة بهم ومن تلك الجامعات التي يتم البحث عن رابط نتائج القبول الخاص بها جامعة تبوك ، وبالإضافة إلى أن قبول الجامعي من الامور المهمة للالتحاق في جامعة تبوك 1444 للعام الجديد والتي تعد من الجامعات الرائدة داخل المملكة ، تابعوا معنا .

نتائج القبول بجامعة تبوك 1444

أعلنت جامعة تبوك ممثلة بعمادة القبول في الجامعة، عن نتائج القبول لمرحلتي “الدبلوم المتوسط ​​والبكالوريوس” للعام الدراسي 1444 هـ. موصوفة ومحددة من قبل الجامعة، ويمكنك الوصول إليها “”.

تاريخ القبول بجامعة تبوك 1444

كشفت عمادة القبول والتسجيل بجامعة تبوك عن الموعد المقرر لتحديد القبول من خلالها للطلبة المقبولين في الدبلوم المتوسط ​​والبكالوريوس، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء 11 محرم 1444 هـ، الموافق 09 أغسطس 2022، على أن يكون وتستمر فترة التركيب حتى يوم الاثنين الموافق 15 أغسطس 2022 م الموافق 17 محرم 1444 هـ.

الاستفسار عن نتائج القبول في جامعة تبوك

توفر جامعة تبوك إمكانية الاستفسار عن نتائج القبول والترشيح إلكترونيًا، وذلك باتباع ما يلي

قم بتسجيل الدخول إلى موقع جامعة تبوك.

اكتب رقم السجل المدني.

انقر فوق رمز “الاستعلام”.

سيتم قبول النتيجة ورفضها.

إجراءات وخطوات تأكيد القبول في جامعة تبوك

أوضحت جامعة تبوك أنه يجب على الطلاب المقبولين إجراء إجراءات التثبيت إلكترونيًا عبر رابط القبول على الإنترنت، وذلك على النحو التالي

الدخول على بوابة القبول الإلكتروني لجامعة تبوك “”.

انقر فوق “قبول”.

حدد “تأكيد القبول للمرشحين” من القائمة الجانبية.

اكتب رقم الهوية الوطنية.

أدخل كلمة المرور.

انقر فوق تأكيد.

سيظهر تخصص المرشح.

بعد التأكد من التخصص.

سيصدر رقم الجامعة.

يتم إدخال حساب الطالب بإدخال البيانات التالية معرف الجامعة. كلمه السر. رقم السجل المدني.

عرض الخطة الدراسية للبرنامج.

يجب تفعيل بريد الجامعة ووسائل الاتصال لتسهيل التواصل مع الطالب.

عمادة القبول والتسجيل جامعة تبوك تويتر

توفر عمادة القبول والتسجيل حسابًا رسميًا عبر منصة تويتر، تنشر من خلاله جميع الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقبول والتسجيل عبر الجامعة. “”.

رابط نتائج القبول بجامعة تبوك

يمكنك الدخول على رابط القبول والتثبيت في جامعة تبوك مباشرة “” واتباع جميع الخطوات المرفقة أعلاه لظهور نتائج القبول للمتقدمين في جامعة تبوك، حيث يجب على المقبولين تأكيد الترشيح في المواعيد المحددة من قبل إدارة الجامعة.

تعرفنا عبر السطور السابقة حول رابط نتائج قبول جامعة تبوك 1444 للعام الجامعي الجديد ، حيث تتيح الجامعة للمتقدمين الاستعلام عن نتائج قبولهم إلكترونيًا من خلال رابط القبول المقدم من الجامعة لطلابها ،وشرحنا إجراءات وخطوات تثبيت القبول في جامعة تبوك.