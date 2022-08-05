رابط نتائج قبول جامعة نجران 1444 للدبلوم والبكالوريوس ، قد سعى الكثير من قبل الطلاب واولياء الامور حول التعرف رابط نتائج قبول قبول جامعة نجران 1444 للدبلوم والبكالوريوس بالأسماء ، وهو من أهم الامور التي تسائل المواطنين حولها داخل دولة المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك من الامور المهمة للالتحاق في قبول جامعة نجران ، تابعوا معنا .

نتيجة القبول بجامعة نجران

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران، عن نتائج الفحص الثاني، وهي نتائج “القبول التحفظي”، حيث تم قبول الطلاب والطالبات المستوفين للشروط المطلوبة لدخول كليات الجامعة في مختلف التخصصات، مؤكدة أن يجب قبول جميع المقبولين قبل نهاية يوم السبت الموافق 08 / محرم / 1444 هـ، وقد أتاحت الجامعة إمكانية التسجيل للقبول الاحتياطي، لإتاحة الفرصة للأفراد الذين فاتهم التسجيل للمرحلة الأولى. وأشارت الجامعة إلى أن عمليتي القبول والتسجيل ستتمان عبر الموقع الإلكتروني تحقيقا للعدالة والشفافية. كما توفر الجامعة إمكانية الاستعلام عن طلبات القبول وطباعة الإشعار لتسهيل الإجراءات الأكاديمية أثناء العملية التعليمية.

كيفية الاستعلام عن نتائج القبول بجامعة نجران

يمكن الاستعلام عن نتائج القبول بجامعة نجران إلكترونيًا عبر موقع الجامعة على النحو التالي

الوصول إلى بوابة القبول.

انقر على نتائج القبول.

انقر مرة أخرى على نتائج الطالب.

أدخل رقم الطلب.

كتابة السجل المدني.

عرض كلمة المرور.

انقر فوق إظهار، وستظهر النتيجة.

طباعة إشعار القبول بجامعة نجران

توفر جامعة نجران إمكانية طباعة إشعار القبول لتقديمه مع الأوراق اللازمة لاستكمال الطلب. يتم طباعة إشعار القبول بجامعة نجران

دخول الصفحة المخصصة لطباعة إشعار القبول بجامعة نجران.

انقر على نتائج القبول.

ثم انقر على أيقونة “نتائج القبول” مرة أخرى.

أدخل بيانات الطالب.

انقر فوق إظهار، ثم اختر طباعة الإشعار.

الانسحاب من القبول بجامعة نجران

تتيح جامعة نجران الانسحاب بعد تقديم الطلب عبر بوابة القبول والتسجيل باتباع الخطوات التالية

الوصول إلى بوابة القبول.

اختر “الانسحاب من القبول”.

انقر على نتائج القبول.

أدخل بيانات الطالب.

انقر فوق إظهار.

اتبع التعليمات لإتمام الانسحاب من القبول في جامعة نجران.

دليل هاتف عمادة القبول والتسجيل جامعة نجران

يمكنكم التواصل مع جامعة نجران من خلال دفتر هاتف عمادة القبول والتسجيل، كما يمكنكم التعرف على أرقام أقسام القبول والتسجيل بجامعة نجران من خلال الصورة المرفقة أدناه

جامعة نجران عمادة القبول والتسجيل تويتر

توفر جامعة نجران حسابًا رسميًا على منصة Twitter، تقدم من خلاله جميع المعلومات حول عمليات القبول والتسجيل لجميع الطلاب المتقدمين إلى جامعة نجران، ويمكنك الدخول إلى حساب Twitter الخاص بجامعة نجران مباشرة “”.

جامعة نجران 1444 رابط نتائج القبول للدبلوم والبكالوريوس

يمكن لجميع الطلاب والطالبات في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس الانتقال مباشرة إلى رابط نتائج القبول بجامعة نجران للعام 1444 هـ، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج الطلاب إلكترونيًا والتعرف على نتيجة قبولهم.

وفي الختام تحدثنا حول رابط نتائج قبول جامعة نجران 1444 للدبلوم والبكالوريوس ، إذ تعد جامعة نجران من الجامعات العريقة في المملكة العربية السعودية حيث تحتوي على العديد من التخصصات التي يتطلبها سوق العمل .