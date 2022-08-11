رابط نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية 1444 ، قد تسائل الكثير من قبل الطلاب والطالبات واولياء الامور ممن يؤدون الالتحاق بالجامعات حول معرفة الروابط التي تمكنهم من معرفة نتيجة القبول الخاصة بهم ومن تلك الجامعات التي يتم البحث عن رابط نتائج القبول الخاص بكلية الملك خالد العسكرية ، وبالإضافة إلى أن قبول الجامعي من الامور المهمة للالتحاق في بكلية الملك خالد 1444 للعام الجديد ، وهي من الكليات الرائدة داخل المملكة ، تابعوا معنا .

كلية الملك خالد العسكرية

تعد كلية الملك خالد العسكرية من أهم الكليات العسكرية في المملكة العربية السعودية، والتي تخرج العديد من الأفراد والضباط في الحرس الوطني من ذوي الخبرة والكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية. تأسست كلية الملك خالد العسكرية عام 1882 م، وتقدم الكلية العديد من الدورات العسكرية التي تساعد المتقدمين بالخبرات والمهارات والمؤهلات اللازمة لتحمل المسؤولية.

الاستفسار عن نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية 1444

تم مؤخراً إعلان نتائج القبول في كلية الملك خالد العسكرية للعام 1444 هـ. يمكن معرفة نتائج القبول من خلال الخطوات التالية

اذهب إلى موقع كلية الملك خالد العسكرية.

انقر فوق خيار نتائج التصفية الأول.

أضف رقم الطلب الذي يحمله المرشح.

اكتب الرقم القومي لمقدم الطلب.

انقر فوق خيار العرض.

سيتم عرض نتيجة الاستعلام بخصوص القبول أو الرفض.

شروط القبول في كلية الملك خالد العسكرية 1444

يشترط لقبول الطالب في كلية الملك خالد العسكرية أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط والمؤهلات نذكرها على النحو التالي

أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية السعودية ومقيمًا في المملكة العربية السعودية.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

أن يكون سجل مقدم الطلب خالياً من الجرائم المتعلقة بالشرف والأمانة.

أن يكون المتقدم متزوجاً من سعودية.

أن يكون المتقدم بين 17 – 22 سنة.

يجب أن يكون المتقدم متناسبًا مع وزن مقدم الطلب وفقًا لأنظمة القبول.

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 80٪.

يجب أن يكون المتقدم قد اجتاز اختبار القدرات بدرجة تزيد عن 60.

أن يجتاز المتقدم اختبارات القبول الكتابية، والمقابلة الشخصية، واختبارات اللياقة البدنية، بالإضافة إلى الحصول على توصية أمنية، واجتياز اختبار كفاءة الحرس الوطني.

أن يكون لائقا طبيا وأن يجتاز الفحص الطبي في الحرم الجامعي.

رابط نتائج القبول في كلية الملك خالد العسكرية 1444

يمكن لمقدم طلب الالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية للعام 1444 هـ التعرف على نتائج القبول بالكلية من خلال زيارة موقع كلية الملك خالد العسكرية حيث يتم كتابة المعلومات والبيانات المطلوبة في مجالها واختيار خيار الاستعلام. أدناه نرفق رابط نتائج القبول بكلية الملك خالد العسكرية “”.

وفي الختام تعرفنا على رابط نتئج القبول لاحدى الكليات العسكرية المميزة في المملكة العربية السعودية والتي تتعلق بالقبول لخريجي الثانوية العامة ، وهو رابط نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية 1444 ، وشروط القبول في كلية الملك خالد العسكرية 1444.