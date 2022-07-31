رابط نتائج قبول كلية الملك عبدالعزيز الحربية 1444 بالأسماء ، قد تسائل الكثير من قبل الطلاب واولياء الامور حول التعرف رابط نتائج قبول كلية الملك عبدالعزيز الحربية 1444 بالأسماء ، وهو من أهم الامور التي تسائل المواطنين حولها داخل دولة المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك من الامور المهمة للالتحاق في كلية الملك عبدالعزيز الحربية ، تابعوا معنا .

كلية الملك عبد العزيز العسكرية

تعد كلية الملك عبد العزيز العسكرية من أهم وأقدم الكليات العسكرية في المملكة العربية السعودية. تهتم الكلية بتقديم العلوم النظرية والتطبيقية في مختلف التخصصات العسكرية. توفر الكلية التدريب اللازم لتعبئة الجنود وتحسين مهاراتهم وقدراتهم. الملتحقون بكلية الملك عبد العزيز العسكرية منتسبون للقوات البرية. بعد حصولهم على درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية، يصبحون في هذه المرحلة على دراية بمختلف العلوم العسكرية والأكاديمية، بالإضافة إلى الأنشطة العامة المختلفة.

نتائج قبول كلية الملك عبدالعزيز العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن نتائج قبول كلية الملك عبد العزيز العسكرية، حيث حددت الكلية مجموعة من الأسماء المقبولة في الكليات العسكرية للعام الدراسي الجديد 1444 هـ. وعليه، دعت الوزارة كل فرد للاستفسار عن أسماء المقبولين إلكترونيًا من خلال بوابة الدخول الموحدة، ودعت المتقدمين إلى تعبئة الاستبيان الطبي ثم طباعته، بالإضافة إلى تحميل استمارة التسجيل في البداية. برنامج؛ ثم قم بطباعته حتى يتم الانتهاء من جميع الإجراءات.

استعلام عن قبول كلية الملك عبد العزيز العسكرية

يمكن للطلاب والطالبات المسجلين في كلية الملك عبد العزيز العسكرية أو في إحدى الكليات العسكرية الأخرى الاستعلام عن نتائجهم من خلال الموقع الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الدفاع السعودية. يمكن الحصول على استفسارات حول قبول كلية الملك عبد العزيز العسكرية من خلال رابط الدخول الموحد وفق الخطوات التالية

انتقل إلى موقع وزارة الدفاع السعودية.

أدخل اسم المستخدم من خلال البوابة الرسمية.

اكتب كلمة مرور المستخدم.

انقر فوق تسجيل الدخول.

انقر فوق الخدمات.

انقر فوق الاستعلام عن نتائج التعديل.

اكتب رقم الهوية الوطنية في المكان المخصص لذلك.

انقر فوق خيار الاستعلام.

ستظهر النتيجة على الشاشة.

المستندات المطلوبة من المقبولين في كلية الملك عبد العزيز العسكرية

تتوفر مجموعة من الأوراق من تلك التي قبلتها وزارة الدفاع السعودية. هذه الوثائق والأوراق هي كما يلي

أحضر نسخة من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بك.

قم بتنزيل وإحضار نموذج القبول الأولي.

اكتب الاستبيان الطبي ثم اطبعه.

حدد موعدًا للفحص الطبي الأولي ثم المقابلة الشخصية.

الالتزام بالزي الرياضي المطلوب وهو كالتالي جيرسي رياضي أخضر بالإضافة إلى سروال أبيض أو أخضر لكلية الملك عبد العزيز العسكرية.



تواصل مع كلية الملك عبد العزيز العسكرية

يوجد أكثر من طريقة للتواصل مع كلية الملك عبد العزيز العسكرية، حيث يمكن التواصل مع عمادة القبول والتسجيل في الكلية والاستعلام عن أي سؤال يتعلق بالكلية، ويتم ذلك من خلال المنافذ التالية

رقم هاتف الكلية 8004411122

رقم الفاكس 0096614042572

بريد إلكتروني [email protected]

رابط نتائج قبول كلية الملك عبد العزيز الحربية 1444 بأسماء

توفر كلية الملك عبد العزيز العسكرية إمكانية معرفة النتائج بالذهاب إلى الموقع المخصص للاستعلام عن الأسماء المقبولة في كلية الملك عبد العزيز العسكرية، وبالنسبة لي نرفق رابطًا لمعرفة النتائج مباشرة “”.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف رابط نتائج قبول كلية الملك عبدالعزيز الحربية 1444 بالأسماء ، و تواصل مع كلية الملك عبد العزيز العسكرية ، استعلام عن قبول كلية الملك عبد العزيز العسكرية ، و