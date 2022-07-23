رابط نتائج قياس برقم الهوية ورمز التحقق 1444 ، في ظل الاجابة على التسائلات التي إنتشرت خلال الأوقات الاخيرة حول التعرف على كيفية الحصول على الرابط نتائج قياس برقم الهوية ورمز التحقق 1444 عبر موقع قياس ، يرغب الكثير من الأفراد في الحصول على رابط للوصول الى النتائج ، وتعد المنصة الخاص بموقع قياس من منصات المهمة ، حيث تهدف إلى إعداد وإجراء العديد من الاختبارات ، تابعوا معنا .

المركز الوطني لاختبارات القياس

يعد المركز الوطني للقياس في المملكة العربية السعودية من أهم المراكز التي تحدد قدرات الخاضعين للاختبار سواء كان طالبًا أو مدرسًا. نسبة التحصيل التربوي والأدبي لجميع الطلاب بعد انتهاء سنوات الدراسة الثانوية، والحاجة إلى هذا الاختبار لأن الجامعات السعودية تعتمد على قبول الطلاب في هذا الاختبار، وهو شرط أساسي للقبول في التخصصات الجامعية. بعد الانتهاء من المدرسة الثانوية.

اختبار القدرة المعرفية 1444

تعمل هيئة توفير التعليم والتدريب على تحديد القدرة المعرفية لمن يرغب في التقدم لأي من الوظائف سواء الإدارية أو للتعيين أو الترقيات في نظام الخدمة الاجتماعية أو نظام العمل، باستثناء الوظائف الصحية والتعليمية، حيث يتم طلب نتيجة اختبار القدرات المعرفية لبعض الجهات مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى وزارة العدل وغيرها من الهيئات والوزارات والهيئات التعليمية الأخرى، وأهمية اختبار القدرات المعرفية باعتبارها يعني في التعليم واكتساب الخبرة والمعرفة لاستخدامها في حل المشاكل التي تواجه الإنسان.

الاستفسار عن نتائج قياس القدرة المعرفية 1444

للاستفسار عن نتائج قياس القدرة المعرفية يتم ذلك من خلال موقع قياس في المملكة ويتم ذلك وفق الخطوات التالية

انتقل إلى موقع الويب المخصص لموقع “القياس”.

إجراءات تسجيل الدخول للموقع الرسمي لقياس، وذلك بإدخال الآتي اسم المستخدم في الحقل المخصص (رقم الهوية). أدخل كلمة المرور في المساحة المخصصة لها.

انقر فوق خيار “تسجيل الدخول”.

اطلع على جميع الاختبارات التي تم توفيرها للاستعلام.

تحديد الاختبار المطلوب للاستعلام عن نتيجته.

انقر فوق خيار “التفاصيل” من خيارات الموقع الرسمي.

عرض نتيجة الاختبار المقدمة.

ما هو الغرض الرئيسي من الاختبارات المعيارية

يعمل المركز الوطني للقياس على تقديم العديد من الخدمات، من أهمها اختبار القياس، والتي تتمثل أهدافها في الآتي

التعرف على قدرة طلاب الجامعة على التعلم عن طريق اختبار التحصيل.

قياس القدرة والمهارة التحليلية لدى الطلاب والطالبات.

قياس مستوى مهارة الطالب في القراءة والفهم.

قياس قدرة الطلاب الجامعيين على معرفة واستنتاج وتحليل النتائج.

قياس مهارات الطلاب والطالبات فيما يتعلق بمهارات البحث.

قياس مدى قدرة الطلاب على إدراك وفهم العلاقات المنطقية والمكانية.

شروط التسجيل في برنامج القياس

للتسجيل في برنامج القياس، هناك مجموعة من الشروط للتسجيل في منصة القياس والاستفادة من الخدمات التي تقدمها. هذه الشروط هي كما يلي

إرفاق جميع المستندات المطلوبة والمعتمدة رسميًا.

إرفاق صورة من الحساب المصرفي بالإضافة إلى صورة شخصية ونسخة من شهادة مصدقة ومعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

تسجيل رقم السجل المدني وتاريخ الميلاد.

اكتب البيانات المطلوبة بدقة وبشكل صحيح في الحقول المناسبة.

كيفية طباعة نتيجة اختبار القياس 1444

هناك العديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية التي تشترط أساسًا حضور اختبار المركز الوطني للقياس والذي يوضح مستوى التحصيل ومعرفة قدرات الطالب، ويتم طباعة نتائج القياس ليتم إرفاقها بملف التسجيل بواسطة باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى موقع القياس الرسمي “”.

أدخل الرقم القومي للطالب أو رقم السجل المدني.

اكتب كلمة مرورك الشخصية.

اكتب رمز التحقق المرئي الذي يظهر على الشاشة.

انقر فوق خيار “تسجيل الدخول”.

تم تحديد الاختبار الذي يريد الطالب طباعة النتيجة له. يتم عرض جميع البيانات والمعلومات الخاصة والمهمة، بما في ذلك نتيجة الاختبار، للطالب.

اضغط على الأيقونة (اطبع هذه النتيجة).

تحديد عدد النسخ التي يريدها الطالب.

تم ضبط خصائص الطباعة وحجم الورق.

قم بتوصيل الطابعة بالكمبيوتر وتحقق من ذلك.

اضغط على خيار (طباعة).

رسوم اختبار القدرات العامة

رسم اختبار القدرات العامة للاختبار الورقي 100 ريال، وللتسجيل المتأخر 150 ريالاً، وللاختبار المحوسب 150 ريالاً، حيث يمكن دفع الرسوم عن طريق الصراف أو الدفع. الخدمات.

كيفية التواصل مع المركز الوطني للقياس

يمكن للطلاب والطالبات التواصل مباشرة مع المركز الوطني للقياس لتقديم الاستفسارات أو الشكاوى من خلال الطرق التالية

منصة تويتر تابع الحساب الرسمي للمركز الوطني للقياس والتقويم “”.

خدمة الاتصال بنا يوفر المركز الوطني للقياس رابطًا خاصًا للتواصل، حيث يمكنك التوجه إليه مباشرة “” وإدخال كافة البيانات المطلوبة.

رابط لنتائج القياس برقم الهوية ورمز التحقق 1444

يمكن للطلاب والطالبات الوصول إلى الرابط للاستعلام عن نتائج اختبار القدرات العامة الذي يعقده المركز الوطني للقياس عبر الموقع الإلكتروني الموحد “”.

وفي النهاية لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر المعلومات المهمة حول التعرف على رابط نتائج قياس برقم الهوية ورمز التحقق 1444 ، و الاستفسار عن نتائج قياس القدرة المعرفية 1444 ، و كيفية التواصل مع المركز الوطني للقياس ، كيفية طباعة نتيجة اختبار القياس 1444 ، شروط التسجيل في برنامج القياس .