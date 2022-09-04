رابط نتائج كلية الملك خالد العسكرية للثانوية 1444 kkmar.gov.sa ، قد أثار الاهتمام من قبل الطلاب وأولياء الامور ممن يؤدون الالتحاق بالكليات العسكرية داخل المملكة السعودية حول الحصول على الروابط التي تمكنهم من معرفة نتيجة القبول الخاصة بهم ومن تلك الكليات التي يتم البحث عن رابط نتائج الخاص بها كلية الملك خالد العسكرية للثانوية ، وبالإضافة إلى أن قبول كلية من الامور المهمة للالتحاق في بكلية الملك خالد 1444 للعام الجديد ، وهي من الكليات الرائدة داخل المملكة ، تابعوا معنا .

كلية الملك خالد العسكرية

تعتبر كلية الملك خالد العسكرية من أهم الكليات الحكومية المتخصصة في القطاع العسكري في المملكة العربية السعودية. يقوم بتخريج ضباط في الحرس الوطني بمهارات وخبرات عالية تساعدهم على تقديم الخدمات المطلوبة لوظائفهم. تأسست كلية الملك خالد العسكرية في 18 ديسمبر 1982، وتضم مجموعة من التخصصات. متفرقات.

نتائج كلية الملك خالد العسكرية الثانوية 1444

أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية عن نتائج الترشيح المبدئي للقبول لخريجي الثانوية العامة، حيث أكدت إمكانية الاستفسار عن نتائج حملة شهادة الثانوية العامة من خلال الدخول مباشرة عبر الموقع الرسمي للوزارة. من الحرس الوطني بلجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية.

كيفية الاستعلام عن نتائج كلية الملك خالد الثانوية 1444

يتم الاستعلام عن نتائج الترشيح الأول لكلية الملك خالد لحملة الثانوية العامة من خلال الخطوات التالية

الدخول على الرابط للاستعلام عن نتائج كلية الملك خالد مباشرة.

أضف رقم طلب الطالب في الحقل المخصص.

أدخل رقم الهوية الوطنية لمقدم الطلب بشكل صحيح.

انقر على أيقونة العرض.

سيتم عرض النتائج مباشرة.

شروط القبول لكلية الملك خالد الثانوية 1444

حددت كلية الملك خالد العسكرية شروط القبول لحاملي الثانوية العامة على النحو التالي

الجنسية السعودية مطلوبة لمقدم الطلب.

يشترط الحصول على شهادة الثانوية العامة في العلوم الطبيعية أو نظام مقررات العلوم الطبيعية بشرط أن يزيد المعدل التراكمي عن (80٪).

السمعة والسلوك.

انتهاك السجل العدلي لأي قضية.

عدم الزواج من أجنبية غير سعودية.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 17 سنة ولا يزيد عن 22 سنة.

الحصول على درجة لا تقل عن (60) في اختبار القدرات.

يجب الحصول على درجة لا تقل عن (60) في الاختبار التحصيلي.

يجب أن تجتاز اختبار إتقان اللغة الإنجليزية (STEP).

الخضوع للمقابلة الشخصية والاختبار الكتابي واختبار اللياقة البدنية.

ضرورة الفحص الطبي.

الطول المناسب مع الوطن لمقدم الطلب.

رابط لنتائج كلية الملك خالد العسكرية للثانوية

نتائج حملة كلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية العامة يتم الوصول إليها والاستفسار عنها بشكل مباشر “. وفرت بوابة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية عبر موقعها الرسمي رابطًا رسميًا خاصًا للاستعلام عن نتائج الترشيح الأول من خلال إدخال رقم الطلب ورقم الهوية.

رابط نتائج كلية الملك خالد العسكرية للثانوية 1444 kkmar.gov.sa ، أعلنت خلال الساعات الأخيرة كلية الملك خالد العسكرية عن ترشيح الأسماء المقبولين بوزارة الحرس الوطني ، و تعرفنا على شروط وضوابط الالتحاق والقبول بكلية الملك خالد العسكرية ، و كيفية الاستعلام عن نتائج كلية الملك خالد الثانوية 1444 .