رابط نتيجة ابناؤنا في الخارج 2022 || برقم الجلوس الحصول على نتيجة امتحانات أبناؤنا فى الخارج

رابط لنتيجة أولادنا بالخارج 2022 أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر بإعلان الرابط للاستعلام عن نتائج أبنائنا في الخارج 2022. ومن خلال هذا الرابط يمكن الاستفسار عن نتائج جميع المراحل التعليمية سواء لطلبة الأزهر أو طلبة الأزهر. للتعليم العام ، ويمكنك اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن النتائج:

في البداية قم بزيارة موقع الويب الخاص بـسفارة مصر بالخارج.

يقوم المستخدم بإدخال رقم مقعد الطالب للاستعلام عنه.

يضغط المستخدم على نتائج العرض ، وتظهر النتيجة المطلوب الاستعلام عنها.

استعلام عن نتائج الأزهر بالخارج

كما أعلن الأزهر الشريف عن الموافقة على النتائج للطلاب الموجودين في الخارج ، ويمكن الاستفسار عن النتائج باتباع الخطوات التالية:

في البداية يقوم المستخدم بتسجيل الدخول إلى بوابة الأزهر الرسمية.

يتم إدخال رقم مقعد الطالب الذي تريد معرفة نتيجته.

انقر على أيقونة البحث.

تظهر نافذة منبثقة مع النتيجة التي تم الاستعلام عنها.

أطفالنا في الخارج

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم جعلت من الممكن للطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية والإعدادية دخول الطلاب والطالبات المقيمين مع أسرهم في الخارج لإجراء الامتحانات في بعض الدول التي يقيمون فيها أكثر من غيرها. وأهمها المملكة العربية السعودية ، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإجراء الاختبارات بشكل متميز ، وقد نجحت السفارة المصرية في المملكة ، على مدار السنوات الماضية ، أقيمت الامتحانات بطريقة متميزة. يذكر أن الامتحانات لجميع المراحل في مصر قد انتهت باستثناء الثانوية العامة التي بدأت ماراثونها منذ أمس الاثنين وتستمر لنحو شهر. يتابع الآباء التقدم المحرز في هذه الاختبارات العامة لأنها تختلف عن السنوات السابقة. سواء في شكل امتحان أو في طريقة الإجابة ، حيث يتم تطبيق إجابة نظام Babel Chit لأول مرة.