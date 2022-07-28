رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، بدأ الطلاب المصريين في جمهورية مصر العربية وخاصة طلاب الأزهر الشريف بانتظار نتائج الثانوية العامة لهم، وذلك بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في جمهورية مصر العربية عن رابط نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الجاري 2022، وهذا ما سنتحدث به في هذا المقال تحت عنوان رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس

كما الحال في كل عام، يتم العمل على تنظيم مؤتمر صحفي كبير يبث عبر شاشات التلفزة المصرية، وبمجرد بدء هذا المؤتمر يكون قد تم بالفعل وضع علامات طلبة الثانوية العامة في الموقع الإلكتروني الخاص ببوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، والتي من خلالها يمكن معرفة علامات الطلبة في المرحلة الثانوية، ومن المتوقع أن تكون النتائج هذا العام مرتفعة عن سابقتها.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس

يتم التعرف على نتيجة الثانوية الأزهرية في جمهورية مصر العربية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالأزهر، وذلك من خلال الخطوات الآتي لكم ذكرها في الأسفل:

يجب أن يتوجه الطالب أولا إلى موقع بوابة الأزهر الالكترونية من خلال النقر على رابط الموقع. ثم يقوم الضغط فوق نتيجة الصف الثالث الثانوي الازهري الدور الأول. يتعين عليه بعد ذلك أن يقوم بكتابة البيانات المطلوبة منه في الخانة المخصصة لها. ثم النقر في نهاية الأمر على زر عرض النتيجة.

نتيجة الصف الثالث الثانوي الازهري 2022

قام مئات الآلاف من الطلبة في جمهورية مصر العربية هذا العام وقد بلغ عددهم ال 150 ألف طالب بتقديم اختبارات الثانوية العامة في الصف الثالث الثانوية العامة الأزهرية، وقد بدء العام الدراسي في شهر 9 من العام المنصرم 2021، وها قد وضع الفصل الدراسي والعام كله أواره بمجرد ظهور النتائج على الفور في الموقع، ونتمنى التوفيق لجميع الطلبة.

بهذا نكون قد تعرفنا في المقال على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، حيث عرضنا رابط الموقع الألكتروني الخاص ببوابة الأزهر الشريف لإعلان نتيجة الثانوية من خلاله، ونتمنى التوفيق للجميع باجتياز هذه المرحلة الحاسمية في حياة جميع الطلبة في مصر.